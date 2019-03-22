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روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة لاجتماع للاتفاق على تفكيك مخيم الركبان

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© AFP 2019 / Khalil Mazraawi

وجاء في البيان الصدر عن مركز التنسيق: "ندعو ممثلي قيادة القوات الأميركية في منطقة "التنف" للحضور إلى اجتماع التنسيق المذكور يوم 26 آذار/مارس في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، كما ندعو السلك الدبلوماسي الأميركي في الأردن وشيوخ القبائل المتواجدين في المخيم للحضور".

ودعا المركز الروسي السوري الولايات المتحدة إلى ضمان أمن المنطقة التي يبلغ طولها 55 كيلومتراً والتي تعد تحت سيطرتها.

واقترح المركز على ضمان سلامة بقاء مجموعة العمل في التنف من الجو من خلال الجهود المشتركة بالاتفاق مع الولايات المتحدة من خلال استخدام الطائرات الجوية للبلدين.

كما أضاف البيان: "كما ندعو ممثلي الأمم المتحدة العاملين بشأن اللاجئين السوريين في مخيم الركبان إلى الاجتماع المقرر وكذلك المنظمات الدولية الأخرى كالهلال الأحمر السوري وغيرها من المنظمات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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