روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة لاجتماع للاتفاق على تفكيك مخيم الركبان

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وجاء في البيان الصدر عن مركز التنسيق: "ندعو ممثلي قيادة القوات الأميركية في منطقة "التنف" للحضور إلى اجتماع التنسيق المذكور يوم 26 آذار/مارس في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، كما ندعو السلك الدبلوماسي الأميركي في الأردن وشيوخ القبائل المتواجدين في المخيم للحضور".

ودعا المركز الروسي السوري الولايات المتحدة إلى ضمان أمن المنطقة التي يبلغ طولها 55 كيلومتراً والتي تعد تحت سيطرتها.

واقترح المركز على ضمان سلامة بقاء مجموعة العمل في التنف من الجو من خلال الجهود المشتركة بالاتفاق مع الولايات المتحدة من خلال استخدام الطائرات الجوية للبلدين.

كما أضاف البيان: "كما ندعو ممثلي الأمم المتحدة العاملين بشأن اللاجئين السوريين في مخيم الركبان إلى الاجتماع المقرر وكذلك المنظمات الدولية الأخرى كالهلال الأحمر السوري وغيرها من المنظمات".