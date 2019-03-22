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© AFP 2019 / Khalil Mazraawi
ودعا المركز الروسي السوري الولايات المتحدة إلى ضمان أمن المنطقة التي يبلغ طولها 55 كيلومتراً والتي تعد تحت سيطرتها.
واقترح المركز على ضمان سلامة بقاء مجموعة العمل في التنف من الجو من خلال الجهود المشتركة بالاتفاق مع الولايات المتحدة من خلال استخدام الطائرات الجوية للبلدين.
كما أضاف البيان: "كما ندعو ممثلي الأمم المتحدة العاملين بشأن اللاجئين السوريين في مخيم الركبان إلى الاجتماع المقرر وكذلك المنظمات الدولية الأخرى كالهلال الأحمر السوري وغيرها من المنظمات".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة لاجتماع للاتفاق على تفكيك مخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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