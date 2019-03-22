ترامب: على الولايات المتحدة أن "تعترف بالكامل" بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن على الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها الدولة العبرية من سوريا وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وكتب ترامب في تغريدة "بعد 52 عاما حان الوقت لكي تعترف إسرائيل بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان .. ذات الاهمية الاستراتيجية والأمنية البالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".
ويأتي موقف ترامب قبل أربعة ايام من زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبيت الابيض فيما يخوض حملة لاعادة انتخابه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في التاسع من نيسان/ابريل.
ويشكل تصريح ترامب دعما قويا لنتانياهو الذي يطالب بهذا الاعتراف بشدة ويستغل علاقته المميزة بالرئيس الاميركي في حملته الانتخابية، مظهرا ما أنجزته كمكاسب شخصية في وجه خصومه.
واحتلت اسرائيل قسما كبيرا من مرتفعات الجولان العام 1967 ثم ضمتها.
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، صوتت الولايات المتحدة للمرة الاولى ضد قرار أممي يعتبر ضم اسرائيل للجولان "لاغيا وليس في محله". وكانت الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف.
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