تصريح حاسم من الأمم المتحدة حول نية ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

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وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".

وأضاف حق أن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان (المحتلة عام 1967)".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان ترامب حول أنه "حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967".

وتبنى مجلس الأمن الدولي في عام 1981 بالإجماع القرار رقم 497، الذي دعا فيه إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان، معتبرا القرار الإسرائيلي غير شرعي.