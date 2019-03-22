تصريح حاسم من الأمم المتحدة حول نية ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

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© AFP 2019 / Jim WATSON
وأضاف حق أن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان (المحتلة عام 1967)".
وجاء ذلك تعليقا على إعلان ترامب حول أنه "حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في عام 1981 بالإجماع القرار رقم 497، الذي دعا فيه إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان، معتبرا القرار الإسرائيلي غير شرعي.
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