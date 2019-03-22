الاستخبارات العراقية تقبض على مسئول التمويل بتنظيم داعش بمحافظة الأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على المسئول عن التمويل بتنظيم داعش الإرهابى فى قضاء هيت بمحافظة الأنبار. وذكرت الاستخبارات العسكرية - فى بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز)، الخميس - إن قوات الأمن ألقت القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي، والذى كان يشغل منصب مسؤول الجباية والتمويل لتلك العصابات، وأوضحت أن العملية جاءت بعد نصب كمين للمتهم فى قضاء هيت بمحافظة الأنبار غرب العراق.

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