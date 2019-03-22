مصادر عسكرية يمنية: ميليشيا الحوثى أنشأت 4 معسكرات لتدريب الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية يمنية، إن الميليشيات الحوثية أنشأت 4 معسكرات لتدريب الأطفال والمختطفين من محافظات الحديدة وريمة والمحويت وصنعاء وذمار. وأكدت المصادر العسكرية - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" الخميس - أن المعسكرات التى أنشئت تخضع لإشراف خبراء من إيران وحزب الله. وأضافت أن تلك المعسكرات تم نقل أسلحة حديثة ومتطورة إليها فضلاً عن قواعد إطلاق صواريخ .. وأوضحت أن هدف إنشاء المعسكرات هو تدريب الأطفال على عمليات التفخيخ والقتال.

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