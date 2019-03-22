انت الان تتابع 60 قتيلًا في غرق عبارة بجزيرة أم الربيعين بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال نائب محافظ نينوي، الخميس، إن عشرات الأشخاص غرقوا إثر انقلاب عبارة، على متنها 75 شخصا، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية. وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة ارتفع إلى 60 شخصا، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة، وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 45 شخصًا. وأوضح مدير الدفاع المدني في الموصل، أن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصا حتى الآن، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار مدير الدفاع المدني إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث، مضيفا "وهذا بسبب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات".وأكد مصدر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عمليات الإنقاذ مستمرة والدفاع المدني يواجه صعوبات في السيطرة على الوضع لكون الأعداد كبيرة".ونقلت قناة