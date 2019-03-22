شكرا لقرائتكم خبر عن «وظائف دبي» تتلقى 10 آلاف طلب عمل في «الإمارات للتوظيف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختتمت النسخة 19 من «معرض الإمارات للوظائف» أمس حيث استقطب خلال أيامه الثلاثة أكثر من 18 ألف من المواطنين الإماراتيين من الباحثين عن عمل، بدءاً من الخريجين الجدد وصولاً إلى المختصين الباحثين عن تغيير مسيرتهم المهنية، فرصةً مثالية لمقابلة مسؤولي الموارد البشرية والتوظيف في أكثر من 100 شركة رائدة في الإمارات من القطاعين العام والخاص. وشهدت دوائر حكومة دبي، عبر منصة أشرفت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في اليوم الثالث توقيع المزيد من عقود العمل، والاتفاقات.

وصل عدد طلبات التوظيف، التي قدمها المواطنون خلال أيام المعرض؛ عبر منصة وظائف دبي إلى 10512 طلباً، فيما وصل عدد الحسابات الجديدة، التي تم فتحها إلى 849 حساباً؛ حيث عرضت 45 جهة حكومية 614 شاغراً؛ عبر منصة الوظائف، منها 200 وظيفة للخريجين الجدد من المواطنين، تغطي مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، و189 وظيفة لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات.

توقيع عقود عمل

شهدت منصة حكومة دبي في اليوم الثالث ل«معرض الإمارات للوظائف» توقيع 10 مواطنين لعقود عمل مع «جمارك دبي»؛ للعمل لديها.

ووقع عقود العمل محمد الغفاري، مدير إدارة الموارد البشرية في «جمارك دبي»؛ وذلك بحضور عائشة المحياس مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وكان 6 مواطنين قد وقعوا في اليوم الأول عقود عمل مع محاكم دبي، وفي اليوم الثاني وقع 10 مواطنين عقود عمل مع جمارك دبي، ليصل العدد الإجمالي خلال أيام المعرض إلى 26 مواطناً.

لقاءات

والتقى عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع خليفة بن دراي المدير التنفيذي ل«مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف»، إلى جانب عدد من المسؤولين، وتبادلوا الحديث حول الخطط والاستراتيجيات، التي تنفذها الدائرة؛ لتعزيز مكانة المورد البشري الحكومي في دبي.

وكرّم عبدالله علي بن زايد الفلاسي في ختام المعرض عدداً من دوائر حكومة دبي؛ لمشاركتها الفاعلة في «منصة حكومة دبي»، كما كرّم كذلك المحاضرين.

مذكرتا تفاهم

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي؛ الجامعة الرائدة عالمياً في مجال التعليم التقني؛ لتطوير آفاق التعاون في مجالات التعليم والمعرفة والاستشارات والبحوث، بما يسهم في تعزيز الدور الرائد، الذي تضطلع به الدائرة في خدمة رأس المال البشري في دبي، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية.

ووقع مذكرة التفاهم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة «روتشستر للتكنولوجيا» في دبي.

كما وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع عبدالله الغرير للبرامج التعليمية المحدودة، بشأن تدريب الطلاب المواطنين، وتوفير إطار للتنسيق وتسهيل التعاون بين الجانبين على أساس غير حصري، وفي مجالات ذات اهتمام متبادل؛ لدعم الشباب المواطنين في انتقالهم من مرحلة التعليم إلى دخول سوق العمل والتوظيف، ووقع مذكرة التفاهم عائشة المحياس مدير إدارة القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وميساء سهيل جلبوط الرئيس التنفيذي لعبدالله الغرير للبرامج التعليمية.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم الدائرة بترشيح طلاب مواطنين؛ لتدريبهم من خلال البرنامج الإلكتروني للتدريب (برنامج الغرير للمفكرين اليافعين)، ضمن فترة زمنية محددة يتم خلالها تدريب وتطوير الكفاءات الإماراتية، والمساهمة في إعداد وتأهيل الطلاب المواطنين؛ عبر البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل والخدمات الاستشارية.

قدمت النيابة العامة بدبي عرضاً على «منصة حكومة دبي» حول البرنامج التدريبي الذكي، الذي تقدمه لموظفيها، والذي يهدف إلى تعزيز القيم المؤسسية للموظفين بأسلوب التدريب المبتكر، وأوضحت حصة الفلاسي ضابط توظيف أول في النيابة العامة: إن هذا البرنامج يتضمن العديد من القيم المؤسسية، ويقوم باختبار مدى معرفة الموظف لهذه القيم، والثغرات التي لدى الموظف حتى يتم تجاوزها وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها.

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وقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمس، محاضرة حول وظائف المستقبل، قدمها البروفيسور ديفيد أغليستون من جامعة «روتشستر للتكنولوجيا» بدبي، أكد فيها، أن العالم يشهد في الوقت الراهن مخترعات ومبتكرات ضخمة تحدث في وقت متقارب، ما يترتب الاستعداد للتعامل مع نتائج هذه المخترعات.

350 مقابلة لتقييم الكفاءات

أجرى «مركز تقييم الكفاءات»، الذي وفرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في «منصة حكومة دبي» التقييم اللازم لنحو 350 مقبلاً على العمل من المواطنين، الذين حرصوا على التعرف إلى قدراتهم، والوظائف التي تناسب مهاراتهم؛ وذلك خلال أيام المعرض.

مع سعي الشركات لاستقطاب أفضل الكفاءات في الإمارات، تمكنت مجموعة «جميرا»، عملاق قطاع الضيافة، من استقطاب عدد من الموظفين الجدد، وجمع العديد من الموظفين المحتملين للمستقبل.

وقالت سينا هاشمي نسب، المدير المساعد للتوطين في مجموعة «جميرا»: «لقد قابلنا عدداً من المرشحين المؤهلين خلال المعرض، وأجرينا مقابلات مع أفضل الموظفين المحتملين في موقع المعرض مباشرةً، ورأينا في المرشحين شغفاً كبيراً للعمل في قطاع الضيافة، وسلوكاً إيجابياً، ووضعنا عدداً منهم على قائمة الترشيحات النهائية؛ للانتقال إلى المرحلة التالية من المقابلات».

وحظي القطاع الحكومي بنصيب كبير من المتقدمين أيضاً خلال المعرض؛ حيث تفاعلت الوزارات مع المواهب، التي يمكن أن تساهم في دفع مسيرة التطور في الدولة.

وقالت عفراء المري، مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الطاقة: تسعى وزارة الطاقة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وتمكين الشباب من بدء مسيرة مهنية مستدامة. ومنحنا معرض الإمارات للوظائف؛ المنصة المثالية لتحقيق هذا التوجه. وتلقينا خلال المعرض بأيامه الثلاثة 200 طلب؛ وأظهرت نسبة كبيرة من تلك الطلبات الكفاءات التي نبحث عنها في صفوف موظفينا.

موانئ دبي العالمية

عرضت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» مجموعة من البرامج، التي ستساعد الشباب الإماراتي على تأمين مستقبلهم الوظيفي في القطاع الخاص؛ وذلك في إطار مشاركتها الحالية في «معرض الإمارات للوظائف 2019»؛ حيث يعمل في الوقت الحالي 670 من مواطني الإمارات في مجالات مختلفة تشمل: إدارة العمليات؛ الإدارة الهندسية؛ القطاع التجاري؛ وقطاع الدعم في كل من ميناءي: جبل علي وجافزا.

محاكم دبي

شاركت محاكم دبي في المعرض، تأكيداً لالتزامها الراسخ بتقديم فرص عمل جديدة وبرامج متكاملة للتدريب المهني؛ حيث تضع محاكم دبي خيارات عديدة لجذب المواطنين في مختلف المجالات. وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى أن «معرض الإمارات للوظائف» يعد معرضاً رائداً على مستوى الدولة في توظيف وتدريب الإماراتيين، استلهاماً لرؤية القيادة الحكيمة في توفير مجموعة واسعة من فرص التطور المهني وتنمية المسار الوظيفي للمواهب الواعدة في مختلف أنحاء الإمارات؛ لتوفير طيف واسع من فرص التطوير الوظيفي.

كهرباء ومياه دبي

ضمن جهودها لاستقطاب الكفاءات المواطنة، وفي إطار استراتيجيتها لتوطين الوظائف، شاركت «هيئة كهرباء ومياه دبي» في المعرض؛ حيث سلّطت الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، لا سيما في القطاعات الفنية والهندسية، وكذلك الوظائف المتاحة لأصحاب الهمم، إضافة إلى المنح الدراسية للطلبة المواطنين.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة سنوياً في المعرض، الذي يعد منصة مثالية للتواصل مع الباحثين عن عمل والخريجين الجدد والطلاب.

«دبي الإسلامي»

شارك «بنك دبي الإسلامي»، في المعرض؛ حيث يشكل منصة فاعلة تتيح للإماراتيين الموهوبين في جميع المجالات، إمكانية الالتقاء المباشر مع مديري التوظيف ومديري الموارد البشرية وبمجموعة واسعة من الشركات وجهات العمل الرائدة في الإمارات.