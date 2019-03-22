«بينالي الشارقة للأطفال» يكرّم 14 مبدعاً من 5 دول عربية وأجنبيّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم «بينالي الشارقة للأطفال»، إبداعات 14 طفلاً من الإمارات، والسعودية، وبريطانيا، والصين، وأيرلندا؛ حيث استطاع الأطفال من خلال نماذجهم المُبتكرة أن يحوزوا إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، طوال أيام الحدث، الذي انطلق في 20 فبراير/شباط الماضي، واختتم أول أمس.

جاء ذلك خلال حفل شهد حضور: نشوة الغساني، نائب رئيس «بينالي الشارقة للأطفال»، وعائشة علي الكعبي، مدير «أطفال الشارقة» بالوكالة، إلى جانب ممثلي الجهات الداعمة والراعية ل«البينالي»، إضافة إلى الأطفال الفائزين والمشاركين من الإمارات، وممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

من الإمارات، فاز عن ابتكاره الإبداعي «عربة تسوق ذكية» أحمد رامي يحيى، وعن ابتكار «مظلة ترتدى على الخصر» نال نور الهدى درويش جائزة، أما «قارب صيد سمك من دون صياد» فقاد صاحبه محمد الطنيجي للفوز، واستطاعت سهيلة شريف سعد اقتناص الجائزة؛ بعد ابتكارها ل«الكرسي المعجزة»، وعن ابتكارها «مروحة الرذاذ التي تعمل بالطاقة الشمسية» نالت شمّا محمد الكعبي الجائزة، ومنح ابتكار «حذاء تزلج سريع» الفوز بالجائزة لتيم عمر إبراهيم، وفاز السعودي ريان جلال عن اختراعه «صندوق الاختراع»، وباختراعها «فزاعة للمزارع» حصدت علياء سلطان العبيدلي جائزة.

ومن بريطانيا فاز توماس ديفلين بجائزة عن اختراعه «آلة التخلص من الخوف»، ونالت ماجا جائزة عن اختراعها «جهاز مشي موجه بالحلوى»، أما اختراع «آلة طيران للكلاب» فقاد برنارد للفوز، وعن اختراع «معطف برسومات على شكل قلب» فازت مايسي، ومن أيرلندا حصدت روسا هولمز جائزة عن اختراعها «الذاكرة الآلية»، ومن الصين فاز ييران وانج بجائزة عن ابتكاره «الوشاح الحقيبة»، كما تم تكريم جميع الأطفال المشاركين من المقيمين في الإمارات.

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وتشمل الجوائز مجسماً يحمل شعار «بينالي الشارقة للأطفال» إضافة إلى صناديق تحتوي على أدوات فنية ومستلزمات الرسم والتلوين والابتكار. وتخلل الحفل تكريم للرعاة والشركاء والداعمين. وألقت نشوة الغسّاني، كلمة أكدت من خلالها، أن الرسالة التي يحملها «البينالي» هي الإبداع، ومشروعه مسيرة حضارة بدأت بتأسيس علاقة دائمة بين الطفل والفن والجمال والمسؤولية في آن واحد. وأشارت إلى حرص «البينالي» على تخريج إنسان مبدع في شتى مجالات الحياة، سواء على صعيد الفكر أو العلاقات مع الآخرين أو تأدية وظائفه وأعماله على أكمل وجه.

وأضافت: عند الحديث عن المنجزات، التي حققها «البينالي» ورسائله التنموية المهمة تحضر جهود ورعاية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، وحرصها على أن يكون «البينالي» في كل عام إضافة نوعية لمسيرة التنمية والبناء والتقدم؛ حيث إن سموها آمنت دائماً بأن بناء المجتمع ومستقبله؛ يبدأ من الاستثمار في الإنسان نفسه، ودعمه بكل متطلبات التطور والنجاح، وأن مشروع الشارقة؛ هو مشروع بناء أجيال تدرك مسؤولياتها، وتؤمن بواجبها، وتثق بقدراتها.

وقالت: أصبح الإبداع اليوم ضرورة لا غنى عنها؛ لتطوير العمل والمجتمعات، والارتقاء بالثقافة والمعرفة، فالإنسان الذي يتقن مهارات الإبداع سيكون له مستقبل واعد، ومكانة رفيعة في قلوب الناس، إلى جانب الدور المؤثر والمهم في كل مجال يعمل فيه؛ إذ إن «البينالي» لا ينتهي بانتهاء الفعالية؛ بل يبدأ فعله الحقيقي بعد مغادرة الأطفال إلى بيوتهم ومدارسهم وحياتهم، وهنا يكمن التحدي: كيف سيعكس كل واحد منهم ما تعلمه من فنون ومهارات في ممارساته اليومية، وهذه ليست مسؤولية الأطفال وحدهم؛ بل هي مسؤولية المجتمع، بدءاً من العائلة، وانتهاءً بالمدرسة ومؤسسات المجتمع بأكملها.

استمرت فعاليات «بينالي الشارقة للأطفال»، الذي يحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وتنظمه «أطفال الشارقة» التابع لمؤسسة ربع قرن، بالتعاون مع «المخترعون الصغار»، على مدى شهر كامل مستعرضاً 48 اختراعاً وعملاً فنياً من 6 دول عربيّة وأجنبيّة صاغتها إبداعات ومخيلة أطفال ويافعين استضافهم مركز الطفل بمغيدر.