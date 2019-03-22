محمد بن زايد ورئيس سيراليون يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في قصر الشاطئ الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة رئيس سيراليون إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وبحث سموه والرئيس الضيف خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، خاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية والاقتصادية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تواصل نهجها في العمل على دعم الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها وتطوير قطاعاتها الحيوية.

من جانبه أعرب الرئيس جوليوس مادا بيو عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى بلاده، منوهاً بمساهمة الدولة الفاعلة ومبادراتها النوعية في مختلف المجالات التنموية، ومثمناً دور الدولة الرائد في ساحات العطاء الإنساني العالمي ومساعيها الخيرة التي تمتد إلى مختلف شعوب العالم خاصة في القارة الإفريقية.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لرئيس سيراليون.

ومن جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في قصر الشاطئ، الفريق أول وي فنغخه مستشار الدولة وزير الدفاع الوطني في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وفي بداية اللقاء نقل وزير الدفاع الصيني تحيات شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمَّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الدفاع الصيني تحياته إلى شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنياته للصين وشعبها دوام الازدهار والرقي.

وبحث سموه ووزير الدفاع الصيني علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد سموه ووزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب، مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية. (وام)