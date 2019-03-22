شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب «قصتي» لمحمد بن راشد.. نهج حياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كتاب«قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليس مجرد كتاب عادي، ولا مجرد سيرة ذاتية، إنه رسالة تحفيزية وتطويرية للأجيال وللفئات العمرية المختلفة من أطفال، وشباب، ورجال، ونساء، هذا المضمون الثري تم نقاشه مساء أمس الأول في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، في إطار فعاليات شهر القراءة، ضمن جلسة تحت عنوان «كتاب قصتي بعيون شابة»، ضمت ثلاثة متحدثين هم: الناقدة الدكتورة مريم الهاشمي، ومحمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وخالد الهاشمي رئيس قسم الاستراتيجية في إقامة دبي، وأدارت الجلسة الكاتبة صالحة عبيد، عضو مجلس إدارة الندوة، وحضرها الدكتور حماد الحماد، وجمال الخياط، عضوا مجلس إدارة الندوة، إضافة إلى جمهور متنوع.

وفي كلمتها الافتتاحية للجلسة قالت عبيد إن افتتاحية سموه للكتاب تحوي كل مفاتيحه الاستثنائية، حيث يقول سموه: «سيقولون بعد زمن طويل هنا كانوا، هنا عملوا، هنا أنجزوا، وهنا تربوا، هنا أحبوا وأحبهم الناس».

وأبرزت عبيد أن تلك الكلمات المؤثرة التي افتتح بها سموه كتابه، تشكل استدعاء للماضي الأصيل، الذي يشكل فيه الآباء المؤسسون امتداداً عميقاً لحاضر ومستقبل هذه الأرض المستمرين وفق البوصلة التي تركوها والتي أشار إليها صاحب السمو في مواضع عدة من كتابه.

أكدت عبيد أن المتتبع لسير الشخصيات الخلاقة على مر التاريخ، يدرك أن ما تكتبه، وإن جاء بلسان حالها اليومي ومراحل حياتها، يعد أمراً يتمازج فيه الخاص بالعام، و أضافت قائلة: «إنه إذ يوثق الشعور فإنه يكتب المرحلة، وإذ يذكر الموقف فإنه يكتب التاريخ، وإذ يكتب بالجغرافيا فإنه يرسم الخريطة، إنه أمر يأتي بمثابة بوصلة أخرى، ترشد القادم من الأجيال، وترسخ ارتباط الجيل الحالي بالمكان، إنساناً وسياسة واقتصاداً ومجتمعاً».

تناول الحديث بعد ذلك محمد الحبسي الذي حاول استعراض مرحلة طفولة صاحب السمو في الكتاب، وقراءة الدروس المستخلصة منها، فشدد على أن الكتاب غني بحروفه، وسطوره، ومؤثراته اللغوية، وأبجدياته الأدبية والثقافية، والسيرة النيرة التي فيه، وقال: «أعطانا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومضات وسطوراً تتحدث عن سيرته في مرحلة الطفولة الدقيقة التي جسدها ببعض المواقف الجميلة التي تأثر بها وظلت راسخة في وجدانه، وكانت الأم هي المدرسة الأولى، تلك الأم العظيمة الرحيمة التي لا يوجد بيت في دبي إلا وله قصة مع هذه الأم العظيمة ومواقفها الجليلة، خاصة في تلك العاصفة الشديدة التي مرت بالمنطقة، حيث كانت ترعى وتواسي الجميع».

وبين الحبسي أن كل الناس يمرون بمواقف وصعوبات معينة في الحياة، لكن البعض لا يستوعبها، ولا يستفيد من دروسها، وأكد أن سموه صنعت منه كل المواقف التي مر بها والتي شرحها في كتابه رجلاً عظيماً.

وأوضح الحبسي أن سموه أشار إلى مواقف عدة تستحق أن تدرس بتمعن، ويستفاد منها، وقال: أول هذه الدروس الرحمة، ومحبة الناس، ويذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في كتابه الشخصية الرحيمة التي لامست حياته بقرب شديد، وهو الجد الشيخ سعيد بن مكتوم، رحمه الله، حيث يقول عنه:

( إن أعظم إنجازات جدي، رحمه الله، كانت سيرته وعلاقته مع شعبه، كان يحبهم ويحبونه، يروون عنه أنه يقوم قبل صلاة الفجر، يذهب إلى بئر بعيدة، يملأ دلواً كبيراً بالماء، ويأتي به للمسجد، ليتوضأ المصلون لصلاة الفجر، أي إنسان كنت يا جدي، أي قوة، وأي طيبة ورحمة، لم يحكم جدي بالخوف بل بالرحمة والمحبة).

وشرح الحبسي بعد ذلك تأثير البيئة في سموه فقال: «أعطته البيئة درساً عظيماً عندما كان يأخذه والده المغفور له الشيخ راشد إلى الصحراء، ويعطيه دروساً في الحياة، وكيف تمنحنا البيئة أبجديات الحياة، ويذكر سموه ذلك في كتابه حين يقول: ( كنت في السابعة، أو الثامنة، من عمري عندما بدأ والدي يأخذني لأحد شيوخ المناصير في الصحراء، واسمه حميد بن عمهي لأتعلم منه الصيد، وحميد لم يكن يسكن قرب الماء مثل بقية البدو، بل كان بعيداً في الصحراء مع زوجته، وإبله، وصقره، وكلب الصيد، ومضارب خيم».

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خالد الهاشمي كان ثاني المتدخلين في الجلسة، وتناول النموذج الذي قدمه سموه للشباب من خلال كتاب «قصتي»، فقال: «إن كتاب «قصتي» يحمل الكثير من العبر التي يجب أن تكون منهاجاً لشباب الإمارات، فمرحلة الشباب التي مر بها سموه هي مرحلة تميزت بمواقف وقصص صعبة، تجاوزها هو بنجاح باهر»، وأضاف الهاشمي قائلاً: «استوقفتني جملة شديدة الأهمية في الكتاب وهي حين يقول: (لا أدري هل هذه فطرة، أم هي مهارة مكتسبة)، وبعد قراءتي لمجمل حياة سموه، كنت أسأل نفسي عن قوة سموه في تفادي وتجاوز العقبات، واكتساب المهارات، وتحقيق الإنجازات المبهرة في مرحلة الشباب، هل هي مهارة مكتسبة أم فطرة، وعرفت أنها مزيج من الفطرة والمهارة».

وتابع الهاشمي في استحضار وقراءة مصادر الفطرة والاكتساب في شخصية سموه حين قال: «كان لوالده المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دور كبير في توجيهه في فترة صباه، وهذا التوجيه انعكس على حياته كلها، فالقيادة بحاجة دائمة إلى التعلم، والممارسة، وتقوية المهارات».

وشدد الهاشمي على أن تلك دعوة لشباب الوطن ليتعلم من صفات سموه القيادية، وكيف نمّاها بالتعلم والخبرة والتجربة.

وأبرز الهاشمي كذلك أن من الدروس المهمة التي ينبغي على الشباب استلهامها من الكتاب هي ضرورة التخطيط، وقال عن ذلك: «في الكتاب كذلك رسالة واضحة من سموه بضرورة الاهتمام بالتخطيط، ففي إحدى المواقف دخل سموه على والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وقال له إن لديه مشروعاً مهماً سيغير النظرة العامة لإمارة دبي، وكان هذا المشروع هو بناء مدينة متكاملة مفتوحة الأجواء للطيران، وتؤمن بمشروعية المنافسة، وتجتذب السياح والزوار في مختلف المشروعات والمجالات، فأمهله الشيخ راشد يومين ليأتي بخطة كاملة لمشروعه، وهنا تعلم سموه أن تحقيق أي إنجاز أوهدف يتطلب التخطيط أولاً».

مريم الهاشمي، أوضحت في مداخلتها أن كتاب «قصتي» لم يكن فقط موسوعة جمعت بين التنمية الذاتية، والفكر الاقتصادي، والسياسي؛ وأضافت: «لقد تعدى الكتاب كل ذلك، إلى إمكانية اعتباره نهج حياة، فهو يحمل في طياته فكراً فلسفياً».

واستعرضت الهاشمي بعد ذلك النظرة الفلسفية في كتاب سموه، وعمق فكره، فقالت: «هذا الفكر لا يتأتى إلا من المستنيرين، دائمي الطرح للتساؤلات عن العصر الذي نعيش فيه، وما هو موقعنا فيه»

وأبرزت الهاشمي أن ملامح ذلك الفكر العميق تبدو واضحة في سرد سموه في الكتاب لمواقف ومحطات من طفولته، وشبابه، وذكرياته عن جده.

وشرحت الهاشمي نقاط التقاء سموه في كتابه وأفكاره الواردة فيه، مع بعض الفلاسفة الذين تركوا بصمة في التاريخ البشري، وتأثرت بهم حضارات وشعوب، فأبرزت أن مقولة سموه: «لم يحكم جدي بالخوف»، ومقولته الأخرى: «القيادي هو شخص يتحرك، يبتكر، يبني، ويخدم الآخرين»، توافقان فكر الفيلسوف الصيني (كونفوشيوس)، وأن مقولة سموه: «ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية فقط، بل الطموح»، ومقولته الأخرى: «تغيروا قبل أن تُغيّروا»، تتفقان مع نظرة الفيلسوف سقراط للتعليم ولضرورة إحداث التغيير.

وأضافت الهاشمي أن سموه أيضاً في مقولته:«التغيير لا يحتاج خطابات، بل إنجازات» تتفق مع فلسفة الأمريكي (جون ديوي) الذي كان يرى أن النظام الصحيح هو الذي يحقق المرونة في علاقة الفرد بالمجتمع الذي ينتمي إليه، والذي كان يدعو كذلك إلى جذب العقول، واقتراح الجديد لمواكبة التغيرات في الحياة.

وختمت الهاشمي مداخلتها بأن سموه شخصية متفردة، جاء بمقومات جديدة للقيادة التي أثبتت فعاليتها في نموذج الإمارات.