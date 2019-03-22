سلطان ينشئ «أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ونص القانون على أن تُنشأ بموجب هذا القانون، مؤسسة أكاديمية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارة تُسمى:

«أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك».

تكون هيئة علمية مستقلة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ولها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة.

ويكون مقر الأكاديمية الرئيسي بمدينة الشارقة، ويجوز لها بناءً على موافقة مجلس الأمناء، أن تنشئ فروعاً لها في باقي مدن الإمارة ومناطقها.

بحسب القانون تهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يأتي:

1- طرح برامج تعليمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وتطويرها، بما يُحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الأكاديمية وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.

2- الإسهام في النهوض بالبرنامج الوطني للدولة في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

3- التعاون مع الوكالات والمنظمات والمراكز والمراصد الفضائية والفلكية، والوكالات المحلية والإقليمية والدولية في كل ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والمشاركة في بعثات العلوم الفضائية والفلكية المستقلة والمشتركة مع الوكالات المحلية والإقليمية والدولية المختصة.

4- دعم النشاط العلمي والبحثي للعلماء والمهنيين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والاستفادة من خبراتهم وإنتاجهم في رفد الأنشطة الثقافية والتعليمية التابعة للأكاديمية.

وللأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

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1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة، لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والأرصاد الفلكية والبحث العلمي في ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

2- طرح البرامج التدريسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية وتطويرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة، والاعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية في الدولة وخارجها.

3- تقديم خدمات التدريب المهني لجميع أفراد المجتمع في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

4- إعداد الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ذات الجودة، وتمويلها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.

5- تنظيم المؤتمرات والفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

6- إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية والجامعات والمنظمات والوكالات والمعاهد والمراصد الفضائية والفلكية، لدعم برامج الأكاديمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

7- الترويج للأكاديمية لتكون مركزاً علمياً وثقافياً وطنياً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

8- إعداد وتأهيل الباحثين المعنيين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

9- تطوير البُنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية، بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

10- أي اختصاصات أخرى يكلّفها بها صاحب السموّ حاكم الشارقة.

وتكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لغتي التعليم في الأكاديمية، طبقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.وفي الجانب الإداري يتولى إدارة الأكاديمية، رئيس يُمثل السلطة العُليا فيها، ويُعاونه في الإشراف عليها مجلس أمناء يُشكّل برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السموّ حاكم الشارقة.

ويكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، ويُعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها مجلس الأمناء ويعتمدها رئيس المجلس.وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء، بحسب القانون ثلاث سنوات، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يشكل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.ولمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهداف الأكاديمية ومباشرة اختصاصاتها ومعاونة رئيسها، ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة للأكاديمية.

2- إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للأكاديمية ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما.

3- تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية.

4- الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وترقياتهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية.

5- الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية، وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل الدولة وخارجها.

6- الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها.

7- تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية.

8- تحديد الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات.

9- إقرار الموازنة السنوية للأكاديمية، وبياناتها المالية الختامية، ورفعها للرئيس، للمصادقة عليها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.

10- السعي لدعم الموارد المالية للأكاديمية وتنظيم شؤون استثمارها.

11- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والموارد الوقفية التي تقدم للأكاديمية.

12- تشكيل لجان مختصة من أعضاء المجلس وتفويضها بعض صلاحياته ومهامه، وفق الشروط التي يُحددها قرار التشكيل.

13- أي مهام أخرى يُكلّفه بها الرئيس.

كما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، في حال غياب الرئيس، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلاّ بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يُرجّح جانب رئيس الجلسة. وللمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتتكون الموارد المالية للأكاديمية من:

1- المخصصات الحكومية.

2- الإيرادات الذاتية للأكاديمية نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

3- ريع استثمار أموال الأكاديمية.

4- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

ويكون للأكاديمية موازنة سنوية، وتبدأ سنتها المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

وبناءً على اقتراح مدير الأكاديمية وموافقة مجلس الأمناء، يصدر الرئيس اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

ومع مراعاة أحكام هذا القانون، تتولى جامعة الشارقة إدارة الأكاديمية وتشغيلها والإشراف على شؤونها، خلال مدة تأسيسها الانتقالية ولمدة (3) سنوات، من تاريخ صدور هذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من صاحب السموّ حاكم الشارقة، بناءً على اقتراح مدير جامعة الشارقة.

ويُلغى قرار الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة رقم (3) لسنة 2015، بشأن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.