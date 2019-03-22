نهاية «نهاية التاريخ»

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حاضر الدكتور عبدالله الجسمي، رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت، قبل يومين، في مركز عيسى الثقافي بالبحرين عن كتاب أخير للكاتب الأمريكي المعروف فرانسيس فوكاياما.

المحاضرة كانت في إطار فعاليات منتدى الكتاب الشهري الذي يقيمه المركز المذكور، وتقدّم فيه كتب مثيرة للاهتمام، كالكتاب الذي تناوله الجسمي وعنوانه: «الهوية؛ مطلب الكرامة وسياسات الضغينة». ومن عرض المحاضر يمكن القول إن فوكاياما، في أطروحات هذا الكتاب، هو غير فوكوياما في كتابه الأشهر «نهاية التاريخ وآخر البشر»، الذي صدر في تسعينات القرن الماضي، بعد سقوط نظام ثنائية القطب الدولية بتفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر الاشتراكي.

يومها اشتغلت ماكينة دعائية غربية على ترويج هذا الكتاب الذي اعتبر بمثابة «مانيفستو» جديد لليبرالية في صورتها الجديدة، التي قيل إنها ألحقت الضربة القاصمة بالميراث الفكري للاشتراكية الذي تمتد جذوره إلى القرن التاسع عشر، وربما إلى ما قبله.

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حتى قبل هذا الكتاب، كان فوكاياما قد تراجع عن أطروحته ب «نهاية التاريخ»، ولكنه هنا يقف أمام وقائع تؤكد صدقية تلك المراجعة، حيث ينقل المحاضر عن المؤلف قوله إنه لولا فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاح التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما كان قد ألفّ الكتاب.

أكثر من ذلك يقول فوكاياما إنه لو قيض له أن يعيد كتابة مؤلفه «نهاية التاريخ»، من جديد لكان قد تحدث عن «تحلّل» النموذج الليبرالي، وهو نفسه النموذج الذي سبق له التبشير بانتصاره الحاسم والنهائي والذي لا عودة عنه.

وهو بهذا يخلص إلى نتيجة لا يكفي وصفها بالمختلفة عما جاء في «نهاية التاريخ»، وإنما إلى نتيجة نقيضة تماماً، رغم أن المؤلف، حسب إشارة الدكتور الجسمي، لم يبارح انحيازه اليميني، وبسبب ذلك يتجاهل، قاصداً، بعض الوقائع التي تكشف المزيد من هشاشة ما جرى ويجري الترويج له في الغرب.

يعزو فوكوياما أحداثاً فاصلة كفوز ترامب، وانشغال بريطانيا اليوم بالسجال حول «بريكست» وسواه من أحداث ذات صلة، خاصة صعود اليمين المتطرف في أوروبا الذي يجد وقوداً له في نقد سياسات الهجرة ومعاداة الأجانب، إلى عدة عوامل بينها اضمحلال الطبقة الوسطى في البلدان الأوروبية، واتساع قاعدة المهمشين، فضلاً عن تراجع دور اليسار لصالح القوى الشعبوية، اليمينية في الغالب.

لكنه، كما يستشف من عرض الكتاب، لا يذهب بهذا التحليل حتى نهاياته، فيقطعه في منتصف الطريق، مكرراً، للتغلب على المشكلة، اقتراحات هي أشبه بمواعظ لا قبل لها على الصمود.

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