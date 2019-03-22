عبدالله بن زايد: العلاقات مع تشيلي تشهد تطوراً مستمراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من الوزراء التشيليين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى تشيلي، وبحث معهم سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها.

فقد التقى سموه أندريه تشادويك بينييرا وزير الداخلية في تشيلي، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الإمارات وتشيلي؛ انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات بين الإمارات وتشيلي تشهد تطوراً مستمراً، وأن هناك حرصاً على تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، رحب بينييرا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور ملحوظ، وتعاون مشترك في العديد من المجالات.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، روبرتو امبويرو وزير خارجية تشيلي، وبحث معه مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وتشيلي، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تشيلي، وتنمية التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

كما شكر سموه، الحكومة التشيلية على تأكيد مشاركتها في «معرض إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب امبويرو بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رامون فالينتي وزير الاقتصاد في تشيلي، وبحث معه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد سموه، العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات وتشيلي، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

من جانبه، رحب فالينتي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، مؤكداً أهميتها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وتشيلي.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أنطونيو والكر وزير الزراعة التشيلي، وبحثا علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في المجالات الزراعية والأمن الغذائي.

وأكد سموه، الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع تشيلي في المجال الزراعي، مشيداً سموه بحجم التطور، الذي يشهده القطاع الزراعي في تشيلي.

من جانبه، رحب والكر بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين الإمارات وتشيلي، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وزار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، متحف «تشيلينو دي آرت بريكولومبينو» في تشيلي، وتفقد سموه أروقة المتحف الشهير، الذي يضم أكثر من ألف قطعة تعرض ثراء وتنوع الثقافة التشيلية، وتشمل الأعمال الفنية وغيرها من الإبداعات في النسيج والسيراميك والمعادن والعظام والجلد والحجر والمواد المختلفة.

كما اطلع سموه على ما يتضمنه المتحف من مقتنيات تشمل تحفاً عمرها أكثر من 2500 عام.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بما يضمه المتحف العريق من مقتنيات تعكس التراث والتاريخ العريق لتشيلي.

ويقع متحف «تشيلينو دي آرت بريكولومبينو» وسط مدينة سانتياغو وهو مبنى أنشئ على الطراز الكلاسيكي الحديث، تم إعلانه نصباً تذكارياً وطنياً في عام 1969، وتمت إعادة تصميمه وافتتح أبوابه للجمهور في 10 ديسمبر/كانون الأول 1981.

حضر اللقاءات ورافق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارة المتحف، عبدالرزاق محمد هادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشيلي. وام