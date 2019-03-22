مجلس الحيرة يحتفل باليوم العالمي للشعر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفاءً باليوم العالمي للشعر نظم مجلس الحيرة الأدبي في دائرة الثقافة بالشارقة، أمسية شارك فيها كوكبة من شعراء الإمارات الشباب: عيضة بن مسعود، أحمد الفهدي، رضا الهاشمي، سالم بن نايع، وقدمها بطي المظلوم مدير المجلس، الذي أشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للشعر هو بمثابة رد جميل للشعر الذي كان دائما وسيلة الاعلام الاولى في مختلف المجتمعات وأداة توثيق الأحداث والوقائع وتعزيز المبادئ والقيم.

افتتح الأمسية الشاب سالم بن نايع الذي قرأ عدة قصائد تنقل فيها من الوطني إلى الغزلي إلى الاجتماعي، فقرأ: يا دولة الخير، زاد المحبة، ركب الحياة، رمل البداير. وفيها استطاع بلغته العالية وخياله الخصب أن يصور الصراع الخفي بين اغتراب النفس واحتدامها بعواصف الحب، راسماً ذاته، حيث يقول:

انته وعذرك وين ينوي مرامه/ وانا وعذري خذت درب مغاير/ يبقى الوداع اللي عليه ابتسامه/ اما مكابر جرح او حظ باير / بتعرف وش حبه وكبر احترامه.

الشاعر رضا الهاشمي قرأ قصائد للذات والإنسان قائلاً:

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خلوا المحبة بيننا واستبعدوا حال الخصام/ واستقبلوا غيث الحنايا بيننا والود غيم/ أكثر مشاكلنا من الغيبة ومن كثر الكلام/ وأكثر تخاصمنا من التفكير بالشيء القديم.

وطاف الشاعر أحمد الفهدي في تفاصيل المكان فقرأ قصائد: لجل راية الدولة، انا شاعر من الدار، حلاتك غير. ومما قال:

وانا بختصر لك قبل تنشد علي من وين/ انا شاعر من الدار وامثل اهل الدار/ حلاة الهوى لاهب شفت الغصون تلين/ وغصنك وهو ما بينهن ما عليه غبار/ ياكم عين تكتب لك وياكم تقرى عين/ كلام العيون احيانٍ افصح من الشعار.

أما الشاعر عيضة بن مسعود فبدأ قراءاته بقصيدة أهداها إلى الوطن، عبر فيها عن اعتزازه وحبه لدروبه، ثم راوح في الشكل بين العمود والتفعيلة ليرسم صوراً ولوحات متنوعة، فقرأ:

والدي يا كم اشعل في متاهاتي شموع/ كان يزعل.. كان ينصح.. ذا حرام.. وذاك عيب/ كان يتحمل عذابي راضي وصابر قنوع/ عشت به أحلى سنيني وعاشني وقتٍ صعيب/ وأمي المسكينة كم عانت.. عشان اشبع تجوع/ كانت ابلادٍ تضم بْحضنها شخصٍ غريب/ تسهر الليل انتظار وفجرها يرجي الطلوع/ لين ما يكسر رجوعي خوف يسكنها رهيب