استشهاد فلسطيني.. والاحتلال يستبيح «الأقصى» و«الإبراهيمي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني وأصيب آخر، مساء أمس الأول الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال «الإسرائيلي» على حاجز «النشاش» عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر غربي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل الاحتلال خمسة فلسطينيين بالضفة، بينما يحشد الاحتلال على حدود غزة تخوفاً من تحول المظاهرات على حدود غزة إلى تصعيد مسلح، في وقت دنس المستوطنون بحماية جنود الاحتلال المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب أحمد جمال محمود مناصرة (26 عاماً) جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد على مدخل الخضر، وأن جثمانه نقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي. وزعم ما يسمى «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (شين بيت)، «أن القوات «الإسرائيلية» قتلت أمس الأول الثلاثاء، فلسطينياً يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوماً بالرصاص في الضفة الغربية قبل يومين. وأضاف أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات «الإسرائيلية» التي توجهت للقبض عليه».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جريمة إعدام أحمد مناصرة، امتحان للجنائية الدولية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وطالبت، المجالس والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه مسلسل الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مُبرر.إلى ذلك، استباح عشرات المستوطنين، الحرم الإبراهيمي الشريف، للاحتفال بما يسمى عيد «المساخر» العبري وسط الخليل بالضفة، كما اقتحم المستوطنون شارع الشهداء باتجاه الحرم الإبراهيمي. وظهر أحد المستوطنين وهو يرتدي زي بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، تعبيراً عن فرحة المستوطنين بخروجهم من المدينة، واستهزاء بالبعثة الحقوقية الدولية. وذكر عيسى عمرو، مؤسس مبادرة مجموعات الحماية والمراقبة والتوثيق، أن جنود الاحتلال اقتحموا بكثافة شارع الشهداء وتل ارميدة وشارع السلهة في محيط الحرم الإبراهيمي، حيث تم إغلاق الحواجز ومنع المواطنين من الخروج من منازلهم.

واضطرت المدارس لتقصير فترة الدراسة حفاظاً على سلامة الطلاب، فيما اعتدى الجنود على لجان الحماية والمراقبة محاولين منعهم من توثيق استفزازات المستوطنين، وأضاف عمرو، أن مناطق تل الرميدة وشارع الشهداء ومحيط المسجد الإبراهيمي تحولت لثكنات عسكرية لحماية احتفالات المستوطنين الذين يعتدون على المواطنين. واقتحم 63 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية فيه قبل مغادرتهم من باب السلسلة. وكانت ما تسمى ب«منظمات الهيكل» المزعوم كثفت دعواتها في اليومين الأخيرين لأنصارها وللمستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى تزامناً مع عيد «المساخر»، وإقامة فعالية داخل المسجد بهذه المناسبة، في حين تواجد عدد كبير من المصلين في المسجد، خاصة بمحيط مصلى «باب الرحمة».

في الأثناء، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن ما تسمى المنظومة الأمنية في «إسرائيل» قلقة من تصعيد في الضفة وغزة، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على خلفية التوتر الأخير في الشارع الفلسطيني والتوتر بالسجون والمسجد الأقصى. وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال يتوقع التصعيد في يوم الأرض 30 مارس آو يوم الأسير 17 إبريل، أو بذكرى النكبة 15 مايو، في الضفة الغربية والشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة. (وكالات)