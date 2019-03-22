حكايات من فلسطين وسوريا في مزاد «كريستيز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عند التنقيب والبحث في رحلة حياة اللوحة، تتكشف الكثير من القصص التي تمنحها بعداً وقيمة مختلفة، كأن تكون جزءاً من تاريخ أو قضية ما، أو أن يمنحها القدر حكاية متفردة، فتصير عنواناً لتاريخ بعينه، وهذا ما تسلط الضوء عليه دار «كريستيز» للمزادات في عملها التوثيقي، وتحضيراتها للمزاد الذي ينعقد اليوم وغداً في قاعة الاحتفالات بفندق جميرا أبراج الإمارات.

قبل احتلال الأراضي الفلسطينية، كانت هناك نخبة من فناني فلسطين الأوائل الذين حملت أعمالهم الكثير من الرسائل التي تنقل إلينا شكل الحياة في تلك الحقبة، منها عمل نادر للفنان نيكولا الصايغ عن «صيدنايا» في دمشق، وكان متاحاً حينها التنقل بين فلسطين والبلدان المجاورة، وعمل آخر للفنانة ناهل بشارة التي عرفت بطريقتها الانطباعية برسم زهور فلسطين، وعمل آخر للفنان خليل الحلبي الذي عرف باهتمامه بتصوير البادية ومنطقة البحر الميت، ونقلت هذه المجموعة من رام الله إلى دبي ليضاف إليها عمل للفنان الفلسطيني المعاصر سليمان منصور يصور أماً ساجدة فوق تابوت، ليرمز إلى تقديم الشهداء في العالم العربي، وعمل آخر للفنان الشاب عامر الشوملي الذي استخدم العملة ليحولها إلى قصاصات ورقية وزعها على دائرة كبيرة أسماها «الثقوب السوداء» ليرمز بها إلى مرحلة حرب العراق عام 1991م التي عايشها حينها، أما العمل الأخير لمجموعة فناني فلسطين فهو لعبدالرحمن كتناني الذي عرف باستخدام الخامات المتاحة حوله من معادن وغيرها، وتصور اللوحة فتى وفتاة يجلسان على برميل نفط.

هالة ميداني سورية تعيش في دبي منذ حوالي أربعين عاماً، كانت لها حكاية بديعة مع ذاكرة الفن التشكيلي السوري لتحمل لقب «ملهمة الفنانين»، وعن حكاية هذا اللقب تذكر أنه في ستينات القرن الماضي مع بداية تأسيس كلية الفنون الجميلة بدمشق، قرر فنانو سوريا أن يختاروا ملهمة للفنانين أسوة ببيكاسو ومودلياني وغيرهما من فناني الحداثة، لكن الأمر لم يكن سهلاً في مدينة محافظة كدمشق، لهذا قام الفنانون بإقامة حفل كبير دعوا إليه العائلات الدمشقية الكبيرة وبناتها وأخبروهم أنهم يبحثون في هذا الحفل عن الملهمة، كما في حكاية سندريلا التي كان يبحث عنها الأمير، ووقع الاختيار على ميداني التي تم تتويجها أثناء الحفل لتحمل لقب «ملهمة الفنانين لعام 1961م» لكن هذه الحادثة لم تتكرر بعدها، أما ميداني فاجتمع أوائل فناني سوريا لرسمها، وتظهر ضمن كتالوج «كريستيز» للأعمال الفنية صورة تجمع كلاً من لؤي كيالي وفاتح المدرس وغيرهما، وهم يرسمون الملهمة، ورسمها أكثر من أربعين فناناً حينها، واحتفظت هي بصور مع اللوحات والفنانين الذين رسموها، لكن الفنان الوحيد الذي أهداها اللوحة فكان لؤي كيالي، وتعرضها اليوم في المزاد مع تاريخ جميل حملته ذكرى هذه اللوحة، ويتراوح سعرها بين 30 و40 ألف دولار.