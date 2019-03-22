قوافل إغاثية إماراتية للأسر الفقيرة في شبوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، تسيير القوافل الإغاثية إلى الأسر الأشد فقراً، وذات الدخل المحدود بعدد من مديريات محافظة شبوة في إطار برنامجها الإنساني؛ لإغاثة مواطني المحافظة. وخلال الفترة من 10 إلى 17 مارس/آذار، وزع فريق الهيئة 1170 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء في مديريات: عتق، ونصاب، ورضوم بالمحافظة؛ حيث استفاد منها أكثر من 8007 أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة؛ إذ شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية. وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في مساعدة الكثير من الأسر والأهالي، الذين أشادوا بهذه القوافل، التي نجحت كثيراً في التخفيف من معاناتهم. (وام)