واشنطن: أسلحة الحوثي خطر على اليمن والمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

قال السفير الأمريكي في اليمن، أمس الخميس، إن واشنطن تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن بعض المجموعات اليمنية تهدد بأسلحة ثقيلة، اليمن ودول الجوار، في إشارة إلى أسلحة ميليشيات الحوثي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للسفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، في محافظة عدن، بحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.

وأضاف تولر الذي زار عدن للمرة الأولى، أن واشنطن قلقة على الأوضاع في اليمن، مشدداً على أنه يجب حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط، وأكد أن واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، مضيفاً: «لقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات». وأضاف تولر: «يجب الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن»، مشيراً إلى أن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات. وشدد السفير الأمريكي على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية، مضيفاً: «استراتيجيتنا هي العمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة».

وقال إن وزير الخارجية مايك بومبيو يتابع أوضاع اليمن، وأصدر بيانين بشأنها خلال الأيام الماضية. وأضاف أن «بومبيو سيصدر تصريحات بشأن أنشطة إيران ونوايانا تجاهها، قبيل مغادرته المنطقة».

وقال تولر إن واشنطن مطلعة على الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مراراً مع الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده تأمل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين والحكومة، وأضاف: «ندرك أهمية عدن ونعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات»، مشيراً إلى أن واشنطن لا تدعم الجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن.

وأكد أن واشنطن تأمل إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد. وحمل السفير الأمريكي، مسؤولية عرقلة اتفاق السويد للحوثيين، مؤكداً أن أسلحة الميليشيات الموالية لإيران تمثل خطراً على دول المنطقة.

وقال تولر إن الولايات المتحدة تشعر «بإحباط بالغ» لمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات. إلا أن السفير الأمريكي أشار، في المقابل، إلى أن واشنطن «لم تفقد الأمل» في إمكانية تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر الماضي.

وأوضح السفير الأمريكي أن مصلحة واشنطن تتمثل في بقاء اليمن موحداً وآمناً، وأنها تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن، وأن استراتيجية حكومة بلاده مع الحكومة اليمنية هي مواجهة الجماعات المتطرفة. وأضاف: «لقاءاتنا هنا مع الحكومة اليمنية في عدن، لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ونتطلع إلى أن يكون اليمن بلداً قوياً ومزدهراً وذا سيادة؛ لأن ذلك يخدم المصالح الأمريكية».

وشدد على نزع السلاح من المجموعات المسلحة، وعلى أن يكون السلاح في اليمن بيد الدولة فقط، مشدداً على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن.

من جهته، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤن الشرق الأوسط ثموني لندر كينج، أن صبر الحكومة الأمريكية بدأ ينفد في ما يتعلق بتدخلات إيران في اليمن، وقال: «إن هذه التدخلات الإيرانية في اليمن لم ينتج عنها أي انعكاس إيجابي لليمنيين؛ بل تسببت في اندلاع النزاع وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية».

ورحب رئيس الوزراء اليمني بزيارة السفير الأمريكي الأولى للعاصمة المؤقتة، واطلاعه على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة اليمنية إلى مواصلة الدعم الأمريكي لجهود إعادة الإعمار وتعزيز الخدمات الأساسية، وتنشيط الجوانب التنموية والاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، أن لهذه الزيارة دلالة مهمة لدى اليمنيين الذين يبذلون الجهد لعودة الحياة في عدن والمحافظات المحررة إلى طبيعتها، والمساعي الجادة لتوفير الخدمات الأساسية ودفع رواتب جميع الموظفين في القطاع الحكومي، مشيداً بالدعم الأمريكي لليمن في الجانب السياسي والتنموي والإنساني.

وثمن الدور الأمريكي الفاعل في اليمن بالعمل مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي قاد إلى الحيلولة دون سقوط اليمن في الأطماع الإيرانية.

وقال: «إنه يعول على الدور الأمريكي في الضغط على إيران للتوقف عن خططها ومشروعه ا التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية».