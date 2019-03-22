«الإمارات للشحن الجوي» تنقل منتجات زامبيا الزراعية

توفر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، نقلاً سريعاً وآمناً لصادرات زامبيا التي يتألف معظمها من منتجات سريعة العطب ينبغي أن تصل إلى وجهتها سليمة وطازجة وفي الوقت المناسب.

تتميز زامبيا بمواردها الطبيعية وخصوبة تربتها ووفرة مياهها، ما يساهم في دعم قطاعها الزراعي، ويعتمد نموها الاقتصادي على تصدير منتجاتها، خصوصاً الخضراوات والفاكهة، إلى أسواق عالمية كالمملكة المتحدة وأوروبا ونيوزيلندا. ويعتمد المصدرون الزامبيون أفضل الوسائل لنقل منتجاتهم بهدف ضمان وصولها إلى المستهلكين بأفضل حالة.

وتستخدم الإمارات للشحن الجوي طاقة الشحن التي توفرها طائرات الأسطول التي يبلغ عددها حالياً 273 طائرة حديثة تخدم 150 وجهة حول العالم، وتنقل الخضراوات الطازجة يومياً في عنابر الشحن من لوساكا على طائرات الإمارات. وفور وصولها إلى دبي، تنقل المنتجات الطازجة على طائرات الناقلة إلى مختلف الوجهات العالمية.

وتمثّل المنتجات سريعة العطب، كالخضراوات والفاكهة والزهور، جانباً مهماً من صادرات زامبيا، وتوفر الإمارات للشحن الجوي حلول النقل الجوي المتخصصة تحت مظلة منتج «الإمارات فريش» التي تساعد في الحفاظ على نضارة المنتجات التي يتم نقلها. ويدعم هذا المنتج مرافق سلسلة التبريد الحديثة في دبي.

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ونقلت الإمارات للشحن الجوي، خلال السنة المالية 2017/‏ 2018، ما مجموعه 2.6 مليون طن من الشحنات، منها أكثر من 400 ألف طن من شحنات الفواكه والخضراوات والزهور والمأكولات البحرية واللحوم الطازجة.

وقال إيفانز سينكالا، مدير طيران الإمارات للشحن في زامبيا: تشكل الصادرات ركيزة أساسية لاقتصاد زامبيا. وتساهم المنتجات الزراعية بنحو 10% من عوائد صادرات البلاد سنوياً، وفي عام 2018، نقلت الإمارات للشحن الجوي 1500 طن من صادرات المنتجات سريعة العطب.

وقال جون هندرسون مدير يورك فارم: نصدر 80% من منتجاتنا إلى المملكة المتحدة وتنقل الإمارات للشحن الجوي معظمها.

وتساعد الإمارات للشحن الجوي عملاءها على نقل شحناتهم بمنتهى السرعة والكفاءة. وتتمتع دبي بموقع استراتيجي قريب من أوروبا وإفريقيا وآسيا ما يتيح لعملائها إمكانية إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك خلال أقل من 8 ساعات.