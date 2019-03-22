شكرا لقرائتكم خبر عن «أحمد بنت سليمان».. مأساة ضياع الهوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

قدمت جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح أمس الأول، ضمن «أيام الشارقة المسرحية»، عرضاً بعنوان «أحمد بنت سليمان» إخراج أحمد الأنصاري وتأليف ناجي الحاي، باقتباس من رواية «طفل الرمال» للطاهر بن جلون، ومثل أدوار العرض: فاطمة الحوسني، عبد الله مسعود، عبد الرحمن الملا، أشجان، صوغة، وعادل سبيت.

وسبق العرض تكريم الممثل الكويتي محمد المنصور، الحاصل على جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، بحضور عدد من المسرحيين العرب، الذين أشادوا بتجربته المسرحية، والدرامية، وعطائه الممتد، فيما استعرض المنصور جوانب من سيرته مع التمثيل والخشبة.

جاء عرض «أحمد بنت سليمان» محملاً بتفاصيل اجتماعية مأساوية، تحكي عن قصة سليمان، وهو رجل لا ينجب الذكور، في مجتمع لا يرحم، ويظل يتقافز في ذهنه، ويتعبه قول قديم تردده ألسن المجتمع التقليدي، هو «الرجل الذي لا ينجب ذكورا ليس برجل»؛ إذ كانت زوجته لا تلد غير الإناث، وهو صاحب مكانة في المجتمع، وهيبة، وسلطة، فيقرر أن ينهي هذه السخرية التي تلاحقه حتى من الأقربين.

وعندما أنجبت له زوجته أنثى مجدداً، قرر أن يخدع الناس ويقول إنه قد أنجب ولداً أطلق عليه اسم أحمد، ويكبر الولد وهو ملتبس الهوية، فهو لا يشعر بنفسه ذكراً، وغير قادر على الانخراط في مجتمع الذكور، ويقرر والده أن يزوجه من بنت أخيه، الذي كان طامعاً في ثروته، وهو الزواج الذي يتعرض فيه أحمد وزوجته لامتحان قاسٍ، فتموت الزوجة مقتولة بطريقة لم يكشف فيها العرض عن القاتل.

لكن الحقيقة تظهر مع مسار أحمد ونموه البيولوجي، حيث صارت تظهر عليه سمات الأنوثة، فيحتار في أمره، ويعيش في حالة عذاب مستمر، وهو ذات الشقاء الذي تعيش فيه الأم وأخت الأب «حليمة»، التي تقرر أن تفك قيود أحمد، فتطلق عليه اسم زهراء وتخبره بأنه أنثى، وأن عليه أن يخرج من البيت، لتجد زهراء نفسها تائهة في الطرقات مضطربة من آثار الصراع النفسي الحاد الذي خاضته، بينما يسقط الأب على الأرض أياماً، وهو يهذي باسم أحمد، ثم يموت.

أفلح العرض في تناول التقاليد البالية السائدة في المجتمعات العربية بصورة عامة، خاصة مسألة العار الذي يلحق بالرجل الذي لا ينجب الذكور، وغاص العمل بشكل عميق في قضية الهيمنة الذكورية، ووضعية المرأة في مثل هذه المجتمعات.

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حمل العمل طابع المأساة، ونجح المخرج في تصدير حالة القتامة إلى المشاهدين، وهي السوداوية التي وظفها عبر الكثير من الرموز، مثل: الظلام، والأغاني والموسيقى الحزينة، وشجرة عجفاء كدلالة على عدم الإنجاب، رغم وجود البنات، فهو أراد القول إن المجتمع يرى إنجاب البنات يتساوى مع العقم، وأن الرجل يرى استمراره في الحياة عبر ابن يحمل اسمه.

كما سعى المخرج لأن تصل رسالة العمل بصورة حاسمة لا لبس فيها، فلجأ إلى موعظة تقريرية في خواتيم العرض، قيلت على لسان امرأة معتوهة عاشت معهم في بيت العائلة، عندما ذكرت أن الرجال يعتقدون أن البنت لا تساوي الرجل، لكن الأنثى لا يساويها غير أحمد، أي أنثى مثلها.

لجأ المخرج إلى التكثيف والاختزال في بداية العرض، إلا أنه المشاهد الختامية جاءت طويلة، وربما كان هذا التطويل وتكرار الحوارات، واحداً من هنات العرض، فالفكرة قد وضحت منذ البداية، ويبدو أن المخرج أراد أن يظل أميناً للنص المكتوب دون إزاحات كبيرة، واشتغال يقود إلى وصول المعاني عبر تقنيات وأساليب المسرح نفسها، كما أن الاستغراق في البكائيات أضر بالعمل، وكان من الممكن أن تتوفر حلول إخراجية أفضل من مشاهد الدموع المستمرة منذ بداية العرض، وحتى نهايته، وإذا كان هناك بطل لهذا العرض فهم الممثلون والجموع، الذين قدموا أداء عالي المستوى.

وفي الندوة التطبيقية للعرض، تباينت آراء النقاد في الموقف منه، وذكر جمال صقر «البحرين»، أن العمل جاء ممتعاً واحتشد بالجماليات. وأوضح فراس الريموني «الأردن»، أن المخرج أكثر من حالة الحزن، وكان من الممكن أن يقدم هذا النص بشكل جمالي، ويدين الفكرة في ذات الوقت.

فيما أشار محمد سيد أحمد «السودان»، إلى أن العرض جاء قاتماً منذ البداية، وكان وضع المرأة سلبيا جدا، مع قمع ذكوري شديد، لكن دون مقاومة تذكر من النساء، فهن في القصة متورطات في هذه الهيمنة الذكورية.

وذكر عادل القريب «المغرب»، أن المخرج التزم تماما بفكرة المؤلف الأصلي الطاهر بن جلون، بل حتى الأسماء هي ذاتها التي في رواية «طفل الرمال»، فابن جلون ظل دائما يطرح فكرة الذكورة التي تجد نفسها في وضع محرج. فيما شدد محمد شرشان «الجزائر»، على أن العرض رغم الجدل حوله، قد أجهض من قبل أن يكتمل لأنه ترك أكثر من بقعة سوداء، منها إدارة الممثلين.

وذكرت أيلات «مصر» أن اضطراب الهوية الجنسية وضح في اللغة، فالأم ظلت تنادي أحمد بصيغة الأنثى، فيما لفت عماد الشنفري «سلطنة عمان» إلى أن النص كان ممتلئا بالكآبة؛ لذلك فإن الكوميديا في العرض كانت متخيلة، لم تكن حقيقية، بل حلقت في أذهان المشاهدين لأنهم كانوا بحاجة إليها للخروج من أجواء القتامة.

وأوضح أحمد الأنصاري أنه حاول أن لا يلتزم بالمكان والزمان، فاشتغل على فضاء غير معروف، لكنه أعطى بعض الدلالات التفسيرية، ورأى أن القضية ليست ذكراً وأنثى، بقدر ما أنها ذلك المسخ الموجود في دواخل جيل كامل.