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موسكو- سبوتنيك. وقال الممثل اليوم الجمعة: "تستمر عملية تحرير بلدة باغور، هذه معركة صعبة، وتنظيم داعش يظهر استعداده لمواصلة القتال. وتنظيم داعش لا يزال كالسابق يلجأ إلى الأساليب الوحشية مثل الهجمات الانتحارية واستخدام الأطفال دروعا بشرية".
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هذا وأكدت قوات سوريا الديمقراطية الأربعاء أن حسم المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق سوريا بات قريبا جدا.
وكانت القيادة العامة لحملة عاصفة الجزيرة التي تقودها "قسد" أعلنت في بيان الثلاثاء تنفيذ "عملية نوعية محكمة" خلال الاشتباكات المتواصلة مع ما تبقى من مقاتلي تنظيم "داعش" في الباغوز نجحت من خلالها في القبض على 157 إرهابيا مع كامل عتادهم العسكري.
ولفت بيان القيادة العامة لعاصفة الجزيرة:
"الإرهابيون الذين تم اعتقالهم، هم من جنسيات أجنبية، وذوي الخبرة الطويلة في القتال".
فيما أعلنت "قسد" في بيان منفصل "مقتل 288 إرهابيا، وتدمير 5 مواقع عسكرية لهم" في بلدة الباغوز، موضحة أن "عدد ضربات التحالف الدولي بلغ 43"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة "مقتل 13 من عناصرها، وإصابة 19" آخرين في الاشتباكات.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي: مواصلة تحرير أخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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