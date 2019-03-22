العمل: مبادرة لتوطين مهنة #الصيدلة وهذه أهم أهدافها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، عن مبادرة توطين مهنة الصيدلة.
وتستهدف المبادرة، رفع مشاركة الصيادلة السعوديين في المهنة، عبر احتساب نسبة توطين مستهدفة.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أنها تستهدف توطين 20% من وظائف الصيدلة في المنشآت التي يزيد فيها عدد الصيادلة غير السعوديين عن خمسة موظفين.
وأكدت الوزارة أنها ستحفّز المنشآت المتجاوبة مع المبادرة التي ستخدم الصيادلة السعوديين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد بإيجاد وظائف لهم لدى وكلاء الأدوية وموزعيها، وشركات الأدوية ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.
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