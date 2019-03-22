شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الطريقة الصحيحة لرفع المستندات والملفات في «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، عن الطريقة الصحيحة، التي يتم من خلالها رفع المستندات والملفات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج؛ وذلك للحصول على الدعم المستحق.

جاء ذلك رداً من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة رفع ملفات خاصة بصك حصر الورثة.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه “يجب أن تكون المستندات المرفوعة عبر الموقع الإلكتروني بصيغ (pdf,pmp,png,jpj,jpaj).