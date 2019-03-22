شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الطريقة الصحيحة لرفع المستندات والملفات في «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف برنامج حساب المواطن، عن الطريقة الصحيحة، التي يتم من خلالها رفع المستندات والملفات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج؛ وذلك للحصول على الدعم المستحق.
جاء ذلك رداً من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة رفع ملفات خاصة بصك حصر الورثة.
وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه “يجب أن تكون المستندات المرفوعة عبر الموقع الإلكتروني بصيغ (pdf,pmp,png,jpj,jpaj).
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على الطريقة الصحيحة لرفع المستندات والملفات في «حساب المواطن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.