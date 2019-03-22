شكرا لقرائتكم خبر عن المسند: هكذا ستؤثر مشاريع الرياض الكبرى على درجات الحرارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تسهم مشاريع الرياض الكبرى في تخفيض درجة الحرارة من 2 إلى 5 درجات مئوية. Advertisements وقال المسند خلال استضافته في برنامج يا هلا: “إن مشروع النهر الجاري يتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي وهو بنك مفتوح لاستثمار المياه المستخدمة، ويمكن أن نزرع بها الرياض والمحافظات المجاورة”. وختم المسند بقوله: إن مشاريع الرياض الكبرى جاءت لتنهي العلاقة المتأزمة والعدائية بين البلديات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسند: هكذا ستؤثر مشاريع الرياض الكبرى على درجات الحرارة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.