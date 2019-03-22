فيديو.. انتشال 82 جثة إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بالموصل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفاد مصدر من الدفاع المدني العراقي، بأنّ فرق الإنقاذ انتشلت 82 جثة، إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل شمالي البلاد، فيما يعد 17 شخصًا في عداد المفقودين.
وقال النقيب كريم العبيدي الضابط في الدفاع المدني، في تصريحات للأناضول، إنّ طواقم الإنقاذ انتشلت 82 جثة إثر غرقهم في انقلاب عبارة وسط نهر دجلة في جزيرة بغداد السياحية.
وأضاف أنّ 17 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وأنّه تمّ إنقاذ 55 شخصًا بينهم 19 طفلًا.
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