إعلان الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

اسماء السيد - أحمد قنديل من دبي: كرم الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي بدورتها السادسة في الحفل الذي نظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بمسرح المجاز بالشارقة تزامنا مع انعقاد الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار "تغيير سلوك تطوير إنسان".

أفضل اتصال

وحصد الجائزة عن فئة أفضل ممارسة اتصال حكومي في إمارة الشارقة دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، وذلك نظرا للممارسات التي تنتهجها على صعيد التواصل الداخلي والخارجي، ولخطتها الاتصالية الموجهة لجميع فئات المجتمع من تكامل على نحو شامل يواكب رؤية الدائرة وأهدافها.

وفي فئة أفضل موقع إلكتروني حكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فازت بها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حيث يعتبر موقع Visit Sharjah التابع للهيئة أحد أنجح المواقع الإلكترونية التي تروج للسياحة، فهو غني بالمواد البصرية والتفاعلية التي تضفي عليه صبغة مبتكرة ومتميزة.

أفضل ممارسة

وفاز بالجائزة عن فئة أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الموارد البشرية والتوطين إذ مثلت مبادرة "بكل الحب من الإمارات" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية كجزء من فعاليات "عام زايد" رسالة حب مفتوحة من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم، من خلال رسائل حب وألعاب وضعت في صناديق جميلة لتكون هدية مبتكرة تكرس لأهداف المبادرة الإنسانية النبيلة حيث تمكنت من رسم الابتسامة على وجوه 5 آلاف طفل محروم في عدة دول.

وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة أفضل تعامل إعلامي مع أزمة في دولة الإمارات عن دورها المتميز وسرعة استجابتها خلال الأزمات.

وفاز مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بجائزة أفضل تواصل حكومي خارج الدولة - دولة كونه نجح في تنفيذ برنامج اتصالي حكومي شامل ومتنوع حيث تميّزت خطته الاتصالية بوضوح الأهداف والأنشطة.

تغيير السلوك

أما فئة أفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك (دولة الإمارات) فجاءت من نصيب بلدية الشارقة حيث تميز الفيديو التوعوي المقدم من البلدية بأنه مشوق ومؤثر حيث استعرض تفاصيل الحملة التي قامت بها، وطرح التحديات والحلول التي تتعلق بظاهرة سقوط الأطفال من شرفات الأبراج السكنية في إمارة الشارقة، إذ أن أهداف الحملة كانت واضحة، ومحددة واستندت إلى احصائيات موثقة وفيها دعوة واضحة لتغيير السلوك وبشكل قابل للتحقيق.

وضمن فئة أفضل تطبيق إلكتروني حكومي (دول مجلس التعاون الخليجي) فازت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، حيث يعتبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالوزارة من أفضل التطبيقات الحكومية المتميزة والمبتكرة على مستوى المنطقة.

وعلى صعيد فئة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي (دول مجلس التعاون الخليجي)، فحصدها عبد العزيز خالد القاسم، من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية "مبادرة إضافة قيمة السعادة في العمل"، حيث تعد المبادرة التي قدمها واحدة من المبادرات النوعية والمبتكرة في تطوير الاتصال الداخلي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

أفضل مبادرة إعلامية

أما فئة أفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي (دول مجلس التعاون الخليجي)، وفاز بها "بوابة البحرين"، حيث تعتبر مبادرة حديثة وحصرية ونتاج تعاون مثمر مع وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، إذ تسلط المبادرة الضوء على أهم الفعاليات في مملكة البحرين.

أما فئة أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي (دول مجلس التعاون الخليجي)، ففازت بها دائرة الأشغال العامة بالشارقة، لما أبرزه ملف الدائرة من تعدد وتميز في أنشطة الاتصال الداخلي ودعمها لأهداف الموارد البشرية في الدائرة.

وفاز برنامج الشيخ زايد للإسكان بجائزة أفضل استراتيجية اتصال حكومي (دول مجلس التعاون الخليجي)، الذي أظهر ملفه الخاص وجود استراتيجية متميزة ومتطورة، والتركيز على إشراك المنتسبين في صنع القرار وضمان إيصال آرائهم للقيادة، أما على المستوى الخارجي، فتحدد الاستراتيجية الفئات المستهدفة بوضوح وتعالج تقنيات الاتصال الخاصة بكل فئة على حدة.

ونالت وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، جائزة أفضل حملة اتصال حكومي (دول مجلس التعاون الخليجي)، حيث أظهر ملف الحملة الاتصالية التي نفذتها الوزارة التي تخص قرار السماح بقيادة المرأة، تنوعا متميزا في المحتوى والقنوات المستخدمة والانتشار الإعلامي الكبير الذي حظيت به.

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أفضل تفاعل

وعلى صعيد فئة أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي (دول مجلس التعاون الخليجي) فاز بالجائزة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، لما تميزت به الوزارة بكونها أول جهة حكومية تستخدم منصات الإعلام الاجتماعي على مستوى الجهات الحكومية في مملكة البحرين منذ العام 2011.

وكرّمت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وبشكل خاص أفضل شخصية مؤثرة في تعزيز قيم التسامح، وفاز بها الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، حيث أسهمت جهوده المرموقة إبان توليه الحقائب الوزارية المختلفة في الدولة ورئاسته لجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد في الإشراف على بناء جيل إماراتي متعلم ومثقف يتسلح بالمعرفة ويتبنى التسامح كنهج حياة مما أسهم في ارتقاء دولة الإمارات لتكون اليوم عاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية.

وفاز الإعلامي الإماراتي عبدالله راشد بن خصيف مقدم برنامج الرابعة والناس بإذاعة عجمان، بجائزة الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي على صعيد الاتصال الحكومي في الوطن العربي، لما ساهم فيه من خلال برنامجه في مساعدة آلاف المستمعين على إيجاد حلول لمشاكلهم عبر التواصل والفعال.

الوزير الربيعة أفضل شخصية مؤثرة

أما الفائز في فئة أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام في الوطن العربي فذهبت إلى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، الذي استطاع أن يعبر عن اهتمامه بالإبداع وإدارة التغيير والتطوير، وضعها على حسابه في تويتر ليوصل رسالته إلى أكثر من 3 ملايين متابع يحرصون على التواصل الفعال والمستمر معه، ما جعله نموذجا للمسؤول الحكومي الرفيع، الذي وظّف قناته منبراً للناس وخصوصاً الشباب الطامح نحو التغيير وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمع.

وتسلط جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تعد الأولى من نوعها عربيا الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي، وتعمل على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة ومنطقة الخليج العربي، حيث أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، عن ترشيح 34 مشاركا بفئات الجائزة الـ 13 ضمن قائمة المرشحين للفوز، من أصل 250 مشاركا في الدورة السادسة، 74 منهم من إمارة الشارقة و118 من باقي أنحاء الدولة و58 من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين بلغ إجمالي المشاركات في الجائزة منذ إطلاق دورتها الأولى وحتى الآن 756 مشاركة منها 337 من إمارة الشارقة و255 من باقي أنحاء الدولة و164 من دول مجلس التعاون الخليجي.

معايير مهنية

من جانبها ذكرت منى أبو سليمان عضو لجنة تحكيم الجائزة، أن الجائزة نجحت منذ انطلاقها في إرساء معايير وأسس علمية ومهنية لممارسة الاتصال الحكومي، وقدمت نماذج مؤسسات محلية وخليجية كبيرة، ووظفت الاتصال مع الجماهير في تحقيق رؤيتها على أرض الواقع، لافتة إلى أنها باتت واحدة من أركان مشروع متكامل تقوده الشارقة وتقدمه إلى المؤسسات الحكومية المحلية والعربية والعالمية.

وأشارت الى ان "الجائزة حققت هذا العام أرقاما غير مسبوقة، حيث استقبلت 250 ملفا مشاركا مقابل 239 ملفا في الدورة السابقة، منها 74 مشاركة من إمارة الشارقة و118 من باقي أنحاء الدولة و58 من دول مجلس التعاون الخليجي ما يدل على التفاعل الكبير من قبل المؤسسات الحكومية المستهدفة فيها، إلى جانب ذلك سجلت الدورة الجديدة ارتفاعا في عدد المشاركات الإماراتية وصل إلى 192 مشاركة ما يعكس الدور الحيوي والفعال الذي تؤديه الجائزة في تعزيز الوعي بأهمية حملات الاتصال الحكومي لخدمة قضايا المجتمع، ونجاحها في تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على تبني مبادرات اتصال تساهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة".

تعزيز الإبداع

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام كلمة إن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي انبثقت عن فكر ورؤى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرصت الحائزة على شق طريقها بالتوازي مع مشروع البناء في الشارقة الذي انطلق بمرتكزاته من الإنسان، لافتا إلى أن الجائزة استقطبت تجارب محلية وخليجية متميزة في مجال الاتصال الحكومي نقلت ممارساتها وابداعاتها لتطوير منظومة التواصل بكاملها.

وأضاف "نلتقي اليوم للاحتفاء بالدورة السادسة التي شهدت مشاركات من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كل مشاركة وصلتنا شكلت أهمية بالغة لنا وعكست الممارسات المتطورة في الاتصال الحكومي وأكدت حرص جميع الجهات والمؤسسات المترشحة على التنافس البناء والإبداع والابتكار".

وتابع القاسمي "إننا أحوج ما نكون في الوقت الراهن إلى تعزيز الإبداع في مجتمعاتنا لنواكب التغييرات السريعة في التواصل والتقنية، كون التواصل لم يعد باتجاهين كما درجنا عليه في السنوات القليلة الماضية، بل تعدى ذلك ليصبح حواراً متعدد الأطراف يشمل القضايا المطروحة التي تهم الجميع... والشباب هم المحرك الرئيس للتواصل الإبداعي كونهم يتعاملون مع تقنيات منصات التواصل الاجتماعي بشكل فطري خاصة جيل الألفية، الذي يتميز بالابتكار والاهتمام بالتغيير نحو الأفضل".

وأكد حرص الجائزة على أن تضم عدة فئات لجيل الشباب خاصة بأفضل ممارسات الاتصال والمبادرات المتميزة والتطبيقات والمواقع الالكترونية الحكومية، لتكون لنا الريادة في تطوير الاتصال الحكومي.

ملامح الشارقة عام 2045

استضاف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الثامنة في إكسبو الشارقة الملتقى الثاني لشباب الشارقة بهدف إتاحة تبادل الأفكار والرؤى المستقبلية أمام الأجيال الجديدة في خمسة مجالات تتمثل في فرص العمل والريادة البشرية والصحة وجودة الحياة والتعليم وتطوير الذات والتخطيط الحضري وبناء المدينة والخدمات الحكومية وسعادة المتعاملين راسمة بذلك ملامح إمارة الشارقة في عام 2045.

وشهد الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية تحت عنوان "شارقة المستقبل" للتعرف على آراء الشباب وأفكارهم الإبداعية وتصوراتهم المستقبلية لمدينة الشارقة، وانقسم المشاركون في الجلسات التي عقدت على مدار يومين إلى خمس مجموعات ترأس كل منها أحد المسؤولين التنفيذيين من الشباب الممثلين للجهات الحكومية للإشراف عليهم أثناء جلسات العصف الذهني الرامية للخروج بأفكار وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات في عدة مجالات المختلفة.

وشاركت خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جولتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في جلسات ملتقى شباب الشارقة وتبادلت الآراء مع المشاركين. معربة عن اعتزازها وفخرها بهذه النوعية من المبادرات التي ترسم ملامح المستقبل وتضع الاستراتيجيات الكبرى التي تمتلكها أيادي الشباب الذين هم عماد حاضر ومستقبل الدولة.

شرائح شبابية

وأوضح عبدالعزيز فكري المنسق العام لمجلس الشارقة للشباب أن "تنظيم هذه الفعالية خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي جاء لما يوفره من بيئة ملائمة للشرائح الشبابية في إيجاد سبل وطرق فاعلة للتواصل مع الحكومة، فنحن نعيش في دولة تثق بشبابها وتستمع لآرائهم وتتبناها، وهنا يتجسد دورنا في تعزيز مفهوم الاتصال الحكومي لدى الشباب خاصة أن القيادة الإماراتية آمنت دوما بالشباب وعملت على تمكينهم ما ساعدهم على التميز وتعزيز المعارف والارتقاء بالقدرات لصناعة المستقبل وتحقيق رؤية الدولة".