رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق بغرق عبّارة في الموصل

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الخميس، بفتح تحقيق فوري بحادث غرق عبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل، شمالي البلاد.

كما أمر برفع تقرير له في نتائج التحقيق، في غضون 24 ساعة، لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الاعلامي لعبد المهدي، وتلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان، إن "عبد المهدي، يتابع بألم وحزن حادثة عبّارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساءً ورجالاً وأطفالا".

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وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ، والبحث عن الغرقى والمفقودين، وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية".

كما "أمر بفتح تحقيقٍ فوريٍ، ورفع تقرير بذلك إليه خلال 24 ساعة، لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها" بحسب البيان.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها الداخلية العراقية، انتشلت فرق الإغاثة، إثر غرق العبارة، 71 جثة بين نساء وأطفال ورجال، فيما تم إنقاذ 55 آخرين بينهم 19 طفلا.

لم يتحدد بعد الأسباب الدقيقة لغرق العبارة، غير أن مصدرا بالشرطة النهرية، قال في تصريح سابق للأناضول، إن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصا، وهو فوق طاقتها، ما تسبب بجنوحها وغرقها‎.

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