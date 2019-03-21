السودان يستدعي السفير المصري

الخرطوم/ الخليج 365

استدعت الخارجية السودانية، الخميس، السفير المصري لدى بلادها، حسام عيسي، احتجاجا على طرح البلد الأخير مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "استدعت سفير جمهورية مصر لدى السودان، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزراة البترول والثروة المعدنية، عبر موقعها الرسمي، بفتح عطاء (مزاد) دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر، خاضعة للسيادة السودانية".

وأضاف البيان، الذي اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، أن "وكيل الخارجية، بدر الدين عبد الله، أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان".

وطالب بـ"عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما".

وشدد البيان، على أن "إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب".

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وحذّر "الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزايدات) في المنطقة المذكورة".

كما "طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية"، وفق البيان نفسه.

وجدد البيان دعوة الخرطوم للقاهرة لـ"استخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".

يتبع//



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