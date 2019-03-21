البشير يأمر بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها

الخرطوم/ الخليج 365

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، أمر طوارىء، بـ"حظر تحزين العملة الوطنية والمضاربة فيها".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة السودانية، اطلعت عليه الخليج 365، في وقت تشهد البلاد منذ أربعة شهور احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف خلفت قتلى.

ونص أمر الطوارىء على "حظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الإضرار بالاقتصاد، وحظر تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة والإضرار".

وحظر الأمر على أي شخص "حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه (22 ألف دولار) وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة مليون جنيه (ما يقارب 106 ألف دولار)".

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كما نص على "حظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر".

وحظر الأمر على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة.

وحدد الأمر عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر بـ"السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة، ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة أستخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر".

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف خلفت 32 قتيلا، وفق إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

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