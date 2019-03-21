البشير يعين مساعدين اثنين له ليرتفع عددهم إلى 7

الخرطوم/ الخليج 365

عين الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، مساعدين اثنين جدد له، ليرتفع عدد مساعديه إلى 7.

وقال بيان للرئاسة السودانية، اطلع عليه مراسل الخليج 365، إن البشير، أصدر مرسومين جمهوريين بتعيين أحمد هارون، والصادق الهادي المهدي، مساعدين له، دون تفاصيل.

وبذلك يصل عدد مساعدي البشير، إلى 7، هم: بالإضافة لهارون والهادي، كل من عبد الرحمن الصادق المهدي، موسى محمد أحمد، إبراهيم السنوسي، محمد الحسين الميرغني (كبير مساعدي الرئيس)، فيصل حسن إبراهيم.

ويأتي التعيين، في وقت تشهد مدن سودانية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

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وأحمد هارون، كان واليا (حاكما) لولاية شمال كردفان (وسط)، قبل تكليفه برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مطلع مارس/آذار الجاري.

بينما الصادق الهادي المهدي، يرأس حزب "الأمة القيادة الجماعية"، (مشارك في الحكومة)، وتقلد عدد من المناصب سابقا بينها وزير التعليم العالي في الحكومة السابقة.

وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مطلع مارس الجاري، تفويض البشير، سلطاته وصلاحياته في رئاسة الحزب الحاكم لنائبه في الحزب، أحمد هارون، للقيام بمهام رئيس الحزب بالوكالة.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، قبل أن يشكل حكومة جديدة مؤخرا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.