العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة بنهر دجلة ‎إلى 71

نينوى/ عارف يوسف، نازا محمد/ الخليج 365
أعلنت الداخلية العراقية، الخميس، انتشال 71 جثة، إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل، شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، وتلقت الخليج 365 نسخة منه، تضمّن آخر مستجدات متابعة الحادثة مع قيادة شرطة نينوى (شمال).
وقال البيان، إنه "جرى انتشال 71 جثة بين نساء وأطفال ورجال"، فيما تم إنقاذ 55 شخصا بينهم 19 طفلا.
وأضاف أن "التحقيقات مستمرة".
وفي توضيحه لأسباب غرق العبارة، لفت متحدث الداخلية، إلى أنه "من الواضح جدا أن الطاقة الاستيعابية (للعبارة) كانت أقل من العدد الذي كان على متنها، ولذلك فإن الخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".
وفي وقت سابق الخميس، نقلت القناة العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف بدر، قوله إن "طاقم الإنقاذ انتشل 55 جثة إثر غرقهم في انقلاب عبارة، وسط نهر دجلة، في جزيرة بغداد السياحية".
فيما قال مصدر بالشرطة النهرية، في تصريح سابق للأناضول، أن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصا، وهو فوق طاقتها، ما تسبب بجنوحها وغرقها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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