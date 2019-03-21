"ي ب ك" الإرهابي يعتدي على الجيش الحر في اعزاز

اعزاز/ الخليج 365

هاجم إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة تل رفعت، بسلاح المدفعية، الخميس، على مواقع تابعة للجيش السوري الحر في محيط مدينة اعزاز بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن القصف المدفعي للتنظيم الإرهابي أسفر عن إصابة عنصرين من "الجيش الحر" في منقطتي "كفر خاشر" و"مارع" التابعتين لاعزاز.

وأكد أن إرهابيي التنظيم، شنوا هجوا صاروخيا عبر طائرات مسيّرة جنوبي بلدة مارع، في ساعات صباح الخميس.

وأضاف أن وحدات من الجيش التركي المنتشرة في مناطق عملية "درع الفرات"، ردت بقصف المناطق التي انطلقت منها قذائف المدفعية.

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ومنذ 3 أعوام، يحتل "ي ب ك/ بي كا كا" مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي اعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين.



وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى عفرين.



وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

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