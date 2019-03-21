اعزاز/ الخليج 365
هاجم إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة تل رفعت، بسلاح المدفعية، الخميس، على مواقع تابعة للجيش السوري الحر في محيط مدينة اعزاز بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن القصف المدفعي للتنظيم الإرهابي أسفر عن إصابة عنصرين من "الجيش الحر" في منقطتي "كفر خاشر" و"مارع" التابعتين لاعزاز.
وأكد أن إرهابيي التنظيم، شنوا هجوا صاروخيا عبر طائرات مسيّرة جنوبي بلدة مارع، في ساعات صباح الخميس.
وأضاف أن وحدات من الجيش التركي المنتشرة في مناطق عملية "درع الفرات"، ردت بقصف المناطق التي انطلقت منها قذائف المدفعية.
ومنذ 3 أعوام، يحتل "ي ب ك/ بي كا كا" مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي اعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين.
وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى عفرين.
وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "ي ب ك" الإرهابي يعتدي على الجيش الحر في اعزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.