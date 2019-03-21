شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول على رتبة «جندي» بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة “جندي” بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 17/ 7/ 1440هـ، مشيرة إلى أن التسجيل على الوظائف عبر بوابة “أبشر– توظيف” على الرابط https://jobs.moi.gov.sa.