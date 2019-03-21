شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي على رتبة جندي «الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، نتائج المرشحين للقبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الجوازات على رتبة “جندي” رقم “43” لعام 1440هـ.
وأوضحت إدارة القبول بوكالة وزارة الداخلية أنه لمعرفة نتائج القبول والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني عبر بوابة “أبشر – توظيف” على الرابط التالي (هنا).
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