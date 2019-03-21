شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون.. نريد البشر وليس الحجر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أمير الرياض فيصل بن بندر؛ وهو يستفسر عن الموظفين أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج بقوله: “أريد أن أشاهد البشر وليس الحجر، أريد أن أعيش بوسطهم”.

وقال الأمير أثناء تفقده المبنى متوقفاً عند أحد المكاتب: “أنا لم أشاهد البشر؛ أريد مشاهدة البشر ليس الحجر.. لا لا ما يجوز، بالعكس أنا أعيش بوسطهم”.

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ووجه أمير الرياض، سؤالاً لأحد المتواجدين: أين الموظفون؟ ليرد: “جزء منهم موجود الله يسلمك، وجزء مشى. فقال الأمير: “من المسؤول الذي أخرجهم؟ أريد معرفته.. من هو؟ أعطوني اسمه.. هذا لا يجوز”.

وفي نهاية اللقاء، قال مجيباً عن هذه الفلسفة الإدارية وأهمية تواجد الموظفين على مكاتبهم: المثل يقول: “تحدث حتى أراك”.

وختم أمير الرياض بقوله: “كنت أتمنى أن يكون الموظفون على مكاتبهم حتى أناقشهم في كثير من الأمور التي تفيد هذه المحافظة”.