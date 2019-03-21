دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت مواقع ويكيبيديا التابعة للدول الأوروبية إضرابها اليوم احتجاجاً على التغييرات الجديدة التي طرحها الاتحاد الأوروبي في قوانين حقوق الملكية الفكرية الرقمية.

ويعتزم الاتحاد التصويت يوم الخميس المقبل 26 مارس ويثير القانون الجديد حفيظة العديد من الجهات لتوفره على عدد من المواد المثيرة للجدل. مثلاً في المادة 11 منه تتيح للناشرين الأصليين للمحتوى فرض رسوم مالية على المواقع إذا أشاروا للمواد برابط نصي تشعبي، وكذلك المادة 13 التي تجعل المواقع الناشرة مسؤولة عن ما ينشروه مستخدميها من محتوى محمي حقوق الملكية الفكرية.

وظهرت مواقع ويكيبيديا في الدول الأوروبية باللون الأسود مع رسالة للزائر تحتج فيها على قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد الذي سيتم تمريره نهاية الاسبوع المقبل. وليست ويكيبيديا وحدها في هذا الاحتجاج، حيث شاركتها مواقع كبرى أخرى مثل Twitch للبث المباشر للاعبين. وتظهر أشرطة مصورة احتجاجية على الصفحة الرئيسية وكذلك على حساباتها على الشبكات الاجتماعية.

ويرى المشرّع أن القانون الجديد يسمح لأصحاب المحتوى من تحصيل حقوقهم عند نشر أعمالهم على المواقع الأمريكية الكبرى، بينما يرى المنتقدون أن السياسيين الذين وضعوا مواد القانون لا يفهمون مدى اتساع وشمولية مواده حيث أنها تؤثر سلباً على حرية التعبير عبر الإنترنت عند تطبيقه.

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بالأخص المادة 13 تجعل كل المواقع التي تعتمد على المستخدم في نشر المحتوى مثل يوتيوب وفيس بوك وساوند كلاود ومعظم مواقع الويب اليوم، مسؤولة مباشرة عن المحتوى الذي يرفعه المستخدمين وسيتم محاسبتها كونه ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

والطريقة الوحيدة لتطبيق المادة 13 سيكون بإجراء مسح قبل نشر المحتوى وتمريره لو كان متاح لناشره حقوقه، وهذا بالطبع أمر غير طبيعي وسيعيق عمل كل تلك المواقع.

التدوينة ويكيبيديا تمتنع عن عرض مقالاتها احتجاجاً على قانون الملكية الفكرية الأوروبي ظهرت أولاً على عالم التقنية.