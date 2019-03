شكرا لقرائتكم خبر عن "حضور كبير" ..لنجوم الطرب فى الأغنية الرسمية للأولمبياد الخاص بأبوظبى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الحفل الختامى الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبوظبى 2019اليوم، تواجد العديد من الأسماء المعروفة والكبيرة فى عالم الموسيقى والغناء، والحائزين على جوائز الجرامى، وسط حضور كبيرفى ستاد مدينة الشيخ زايد الرياضية.

ويشارك كوكبة من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف العالم فى الأغنية الرسمية للأولمبياد الخاص فى أبو ظبى"Right Where I’m Supposed To Be" من ضمنهم المطرب تامر حسنى ، وحسين الجسمى ، والمطرب السعودى راشد الماجد، بالإضافة إلى مغنية البوب الأمريكية نيكول شيرزينجر وكيلا ستيل.

ونشر الأولمبياد الخاص "فيديو " للأغنية الرسمية فى الحفل الختامى ، قائلاً:"هل أنتم مستعدون لسماع الأغنية الرسمية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019؟ تتضمن هذه الأغنية كلمات ملهمة، وقد أنتجها فريق يضم عدداً من الحائزين على جوائز الجرامي.. انضموا إلينا في حفل الختام الليلة في مدينة زايد الرياضية لمشاهدة هذه الأغنية".

واستضافت العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى أقيم فى الفترة من 14 إلى 21 مارس.

