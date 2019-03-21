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قال الكاتب والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، إن وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين سيزور البحرين الشهر المقبل.
وذكر آران في تغريدته أن كوهين سيزور البحرين يومي 14- 15 من الشهر المقبل، بعد تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "الستارت آب" العالمي، بمشاركة مسؤولين كبار من العالم والعالم العربي، وسيطرح خلال المؤتمر الدولي التقنيات الإسرائيلية الأخيرة.
وتأتي هذه الزيارة بعد نفي المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة مرتقبة من نتنياهو إلى المملكة.
© AP Photo / Evan Vucci
وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه الدعوة جاءت بعد زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد، وكذلك بعيد زيارات لوزراء إسرائيليين كثيرين لدول خليجية، منها الإمارات وقطر.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن وزيرة الثقافة والرياضة والعلوم، ميري ريغيف، زارت أبو ظبي، وبعدها وزير الاتصالات، أيوب قرا، كان في دبي، وأخيرا، وزير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، زار عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيد زيارة وزير إسرائيلي إلى دولة خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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