شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع تعلن عن إطلاق 308 مبادرات لمواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
أعلنت وزارة الدفاع إطلاق 308 مبادرات لمواجهات التحديات التي تواجه الوزارة، والتي كان أبرزها عدم وجود استراتيجية لتوجيه الخطط ورفع جاهزية التشغيل، وافتقار الشفافية في البيانات لاتخاذ القرارات المدروسة، وغياب ثقافة العمل بمستوى أداء عالٍ لتحقيق الجدارة.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب، وفقاً لصحيفة “الوطن” إن الوزارة صممت تلك المبادرات، وتبنت رؤية جديدة تتضمن تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي، مع تحديث المعدات والأسلحة، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي، ورفع معنويات منسوبيها.
وأشار الطبيّب في ورقة عمل بمؤتمر التنمية الإدارية الذي اختتم أعماله بالرياض أمس إن فكرة تطوير وزارة الدفاع جاءت كانطلاقة لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعلها وزارة متطورة ومتقدمة، لافتا إلى أنه تم إنشاء 35 مجلساً للحوكمة في الوزارة، مع خلق موارد وأدوار لقرابة 300 منصب، وتصميم 70 مخططاً لإجراءات العمل، كما تم تصميم 308 مبادرات لتحقيق التطوير اللازم.
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