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مقتل 40 على الأقل بعد غرق عبارة في نهر دجلة بالعراق

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت الشرطة ومصادر طبية لرويترز اليوم الخميس إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما غرقت عبارة زائدة الحمولة في نهر دجلة قرب الموصل في العراق.

وقال حسام خليل مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة.
وأضاف خليل أن فريق الإنقاذ ما زال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصا حتى الآن.

 

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