انت الان تتابع القضاء على 3 إرهابيين في عملية أمنية بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمن التونسي

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، أن العملية الأمنية الاستباقية التي تنفذها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بمرتفعات جبل السلوم بولاية القصرين الواقعة غرب تونس، أسفرت عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى القضاء على 3 إرهابيين حصيلة أولى. وأوضح في تصريحات له اليوم الأربعاء، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أن المجموعة الإرهابية التي كانت تحتمي بجبل السلوم، والتي نصبت لها الوحدات الأمنية المختصة كمينا محكما منذ فترة، تتبع ما يسمى بـ«جند الخلافة».

وأفاد بأن الوحدات المختصة تمكنت من ضبط 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى عدد من الصواعق والقنابل اليدوية والمتفجرات والأحزمة الناسفة. وأشار إلى أنها تمكنت كذلك من ضبط عدد من هواتف المحمول والمناظير الليلية والنهارية. وأضاف أن عملية التمشيط بمرتفعات جبل السلوم ما زالت متواصلة، ومن المرجح أن