استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في الضفة الغربية

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جنود جيش الاحتلال
استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، في الضفّة الغربيَّة المحتلَّة، بحسب ما أعلنت مصادر طبيَّة، في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته إن جنديا أطلق النار بعد أن تم استهداف مركبات إسرائيلية بالحجارة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحمد مناصرة، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاما، استشهد بالقرب من نقطة تفتيش بجوار بيت لحم. وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن جنديا «فتح النار بعد أن لاحظ أن حجارة أُلقِيت على مركبات إسرائيلية».
كان جهاز الأمن الداخلي «شين بيت»، قد قال إن القوات الإسرائيلية قتلت، الثلاثاء، فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين. وأضاف الجهاز أن الفلسطيني استشهد بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه. وفي واقعة منفصلة يوم الثلاثاء،
كان جهاز الأمن الداخلي «شين بيت»، قد قال إن القوات الإسرائيلية قتلت، الثلاثاء، فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين.
وأضاف الجهاز أن الفلسطيني استشهد بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه.
وفي واقعة منفصلة يوم الثلاثاء، استشهد فلسطينيان آخران برصاص جنود الاحتلال قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في2014.
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