مبعوث أممي: 200 ألف طفل بحاجة للمساعدات في ليبيا

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الأطفال في ليبيا
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الأربعاء، إن قرابة 200 ألف طفل بحاجة لمساعدات إنسانية في ليبيا. وأضاف سلامة في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في البلاد بثتها قناة العربية الحدث الإخبارية، «نعمل على ضمان الاستقرار في ليبيا، وتوفير اتفاق سياسي يسمح بإنهاء الأزمة المستعرة في البلاد»، معربًا عن قلقه بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في درنة. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار مطبق جزئيا فقط في طرابلس وليس بشكل كامل أو دائم على المدينة.
وأوضح أن البعثة دعمت جولتي محادثات تحضيرية بين مستشاري كل من: «رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وتم الاتفاق على عدد من المبادئ الهامة وهي أن تكون ليبيا دولة ذات حكم مدني وديمقراطي وانتقال سلمي للسلطة، إلى جانب الحاجة إلى توحيد مؤسسات ليبيا التي
وأوضح أن البعثة دعمت جولتي محادثات تحضيرية بين مستشاري كل من: «رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وتم الاتفاق على عدد من المبادئ الهامة وهي أن تكون ليبيا دولة ذات حكم مدني وديمقراطي وانتقال سلمي للسلطة، إلى جانب الحاجة إلى توحيد مؤسسات ليبيا التي طال انقسامها وتحديد موعد زمني للانتخابات قبل نهاية العام».
ولفت إلى أن مركز الأمم المتحدة في بنغازي قد تم فتحه، ويجري مناقشات لفتح مركز آخر في سبها، ورأى أن البنية التحتية في ليبيا تستمر في التدهور بوتيرة مقلقة.
وأشار إلى أن البعثة كانت على اتصال وثيق بعدد من الدول والمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مرحبا باهتمام الاتحاد الإفريقي بدعم خطة عمل الأمم المتحدة.
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