دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعريف الألعاب الإلكترونية وتصنيفها

فهرس الصفحة

تعريف اللعبة

تعريف الألعاب الإلكترونية

دواعي استخدام الألعاب الإلكترونية

إيجابيات الأعاب الإلكترونية

سلبيات الألعاب الإلكترونية

أنواع الألعاب الإلكترونية حسب طبيعتها

أنواع العوالم الإفتراضية

تعريف الألعاب الإلكترونية ومعرفة أهم التفاصيل حولها أصبح أمراً ضرورياً لمواكبة انتشار الألعاب الإلكترونية في كل منزل، فهي لم تعد حكراً على الصغار، بل منها ما يناسب الكبار أيضاً ويجعلهم من أوسع قطاعات الجمهور المتلهّفة لمعرفة الجديد منها.

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ما عادت الألعاب الإلكترونية بالمجمل على صورتها القديمة، أي بجهاز تحكّم وشاشة تلفاز، بل باتت الآن متاحة عبر الهواتف الخلوية والإنترنت و بأشكال متنوّعة. في ما يلي كل ما تريد معرفته حول الألعاب الإلكترونية:

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© alqiyady تعريف الألعاب الإلكترونية بالتفصيل

تعريف اللعبة:

اللعبة نشاط يقوم على التفاعلية بين مجموعة من الأشخاص ضمن قواعد محددة تؤدي إلى نتيجة قابلة للقياس.

تعريف الألعاب الإلكترونية:

هي الألعاب التي تكون الواسطة فيها إلكترونية، وتشمل الحواسيب وألعاب الإنترنت وألعاب الفيديو والهواتف النقالة. وقد بدأت هذه الألعاب عام 1971.

دواعي استخدام الألعاب الإلكترونية:

تغيَّر العالم الذي كان اللعب الواقعي فيه سمة بارزة مثل مسابقات الجري وما إلى ذلك، وبات العالم الآن يتجه نحو هذا النوع من الألعاب؛ لسهولة توفيرها وتحميلها، ولكونها تماشي روح العصر، كما تتيح أفكاراً جديدة وخلاّقة بشكل مستمرّ.

© alqiyady ألعاب الفيديو

إيجابيات الألعاب الإلكترونية:تُعد الألعاب الإلكترونية وسيلة تعليمية ممتعة. تُعتبر وسيلة فعالة للترفيه والتسلية. تُنمي سرعة البديهة. تفيد الألعاب الإلكترونية في تنمية بعض القدرات الذهنية لدى الطفل، مثل الربط والتحليل والتفكير، القدرة على مزامنة حركة العينين مع اليدين وغيرها. اكتشاف وتعلم المهارات المختلفة مثل قيادة السيارات، والطهي. تعمل على شدّ انتباه الطفل الذي يعاني من قلّة التركيز. تساعد هذه الألعاب الطفل على التخلّص من مشاعر الاكتئاب والخمول والوحدة. تعزز الشعور بالمسؤولية، وخاصة ألعاب الزراعة وتربية الأطفال والحيوانات التي تتطلب متابعة مستمرة. سلبيات الألعاب الإلكترونية:إضاعة الوقت. تُسبّب كثرة هذه الألعاب حالة من الإدمان لدى الطفل، فيتراجع تحصيله الدراسي وتظهر هناك مشكلات على سلوكه الاجتماعي. يميل الطفل المدمن على هذه الألعاب للانعزالية والابتعاد عن الآخرين، وهنا يظهر الفرق بين الاستخدام المتعقّل لألعاب الإلكترونية وبين الإفراط فيها؛ إذ القليل منها يُخلّص الطفل من الكآبة والوحدة، والكثير منها يُدخله في مراحل متقدمة من العزلة. تتسبّب هذه الألعاب الإلكترونية بمتاعب في نظر الطفل وإبصاره عند الإدمان عليها. كثيراً ما تُعلّم هذه الألعاب أنماطاً من السلوك العدائي العنيف، وخصوصاً تلك التي تصوّر الحروب. قد تُسبّب هذه الألعاب بعض المتاعب الصحية للرقبة والعامود الفقري وعظام الرسغين.

© alqiyady الألعاب الإلكترونية

أنواع الألعاب الإلكترونية حسب طبيعتها:أي تلك التي تحاكي الواقع، مثل ألعاب سباق السيارات وما إلى ذلك، أي تحاول إدخال اللاعب في أجواء تشبه الحقيقية.تلك التي تعتمد على النزالات والمعارك والحروب وما يندرج أسفل منها من أفكار.وهي تعتمد على فنون الحركة من قفز وتسلّق وما إلى ذلك من أنشطة بدنية.ويندرج أسفل منها الألعاب التي تقوم على لغز وعلى اللاعب المساعدة في حلّه. أنواع العوالم الافتراضية:وهي العوالم الافتراضية التي تحاول خلق فرصة مناسبة للتعليم والتلقين، ولعلّ هذه واحدة من إيجابيات بعض الألعاب الإلكترونية، وهي المساعدة على التعليم.وهي الألعاب في أغلبيتها، أي تلك التي تحاول خلق عالم افتراضي ترفيهي غرضه التسلية والترفيه عن اللاعب والترويح عنه.وهي تلك التي تبث فكر ما معيّن عبر البيئات الافتراضية التي تخلقها للاعب. منها ما يعلّم المتلقّي العنف أو الإرهاب أو التفكير المنحرف أو من الممكن أن تكون موجّهة في منحى خيّر فتحاول تكريس حسّ ديني ما لديه.

© alqiyady ألعاب للتحميل

الألعاب الإلكترونية، بكل ما تنطوي عليه من عالم افتراضي، هي ميدان واسع للأطفال والكبار على السواء للاستفادة والترفيه، شريطة ألا يصبح هذا الاستخدام أقرب للإدمان، من خلال إشغال ساعات طويلة من الوقت واستنزاف جهده العصبي والعاطفي والجسدي.المزيد:

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