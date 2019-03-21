دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Epic Games تعلن عن منح 100$ مليون للمشاريع التي ستستخدم محركها Unreal Engine

أعلنت Epic Games المعروفة بتطوير الألعاب منذ سنوات وخصوصًا اللعبة شائعة الصيت، فورتنايت، عن وضعها 100$ مليون ضمن مبادرة مانحة للمطورين، الفنانين، الطلاب، والمعلمين، وغيرهم من الذين يبنون مشاريعهم على محرك تطوير الألعاب الخاص بها Unreal Engine 4.

جاء هذا الإعلان في فعالية الشركة ضمن مؤتمر مطوري الألعاب في سان فرانسيسكو، وأطلقت الشركة اسم MegaGrant على المبادرة، وهي كغيرها من المبادرات التي تستهدف بناء ألعاب ومشاريع جديدة بالاعتماد على تقنيات المانح لتعزيز تواجدها في السوق.

وستكون المنح المقدمة بين 5,000$ و500,000$ لكل مشروع مطروح، وهذه المنح لن تكون مقتصرة على مطوري الألعاب وحدهم، بل ستمتد للمشاريع الأخرى مثل الإعلام والترفيه والتي ستعتمد على أدوات Unreal Engine 4.

ويستطيع المهتمون بالحصول على المنحة، الاستفادة من قدرات محرك Epic Games لا سيما للتمتع واستكشاف التقنيات المميزة خلف لعبة فورتنايت.

التدوينة Epic Games تعلن عن منح 100$ مليون للمشاريع التي ستستخدم محركها Unreal Engine ظهرت أولاً على عالم التقنية.