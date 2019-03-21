أعلنت Epic Games المعروفة بتطوير الألعاب منذ سنوات وخصوصًا اللعبة شائعة الصيت، فورتنايت، عن وضعها 100$ مليون ضمن مبادرة مانحة للمطورين، الفنانين، الطلاب، والمعلمين، وغيرهم من الذين يبنون مشاريعهم على محرك تطوير الألعاب الخاص بها Unreal Engine 4.
جاء هذا الإعلان في فعالية الشركة ضمن مؤتمر مطوري الألعاب في سان فرانسيسكو، وأطلقت الشركة اسم MegaGrant على المبادرة، وهي كغيرها من المبادرات التي تستهدف بناء ألعاب ومشاريع جديدة بالاعتماد على تقنيات المانح لتعزيز تواجدها في السوق.
وستكون المنح المقدمة بين 5,000$ و500,000$ لكل مشروع مطروح، وهذه المنح لن تكون مقتصرة على مطوري الألعاب وحدهم، بل ستمتد للمشاريع الأخرى مثل الإعلام والترفيه والتي ستعتمد على أدوات Unreal Engine 4.
ويستطيع المهتمون بالحصول على المنحة، الاستفادة من قدرات محرك Epic Games لا سيما للتمتع واستكشاف التقنيات المميزة خلف لعبة فورتنايت.
التدوينة Epic Games تعلن عن منح 100$ مليون للمشاريع التي ستستخدم محركها Unreal Engine ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر Epic Games تعلن عن منح 100$ مليون للمشاريع التي ستستخدم محركها Unreal Engine لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.