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عون: لبنان بات غير قادر على تحمّل تداعيات اللاجئين السوريين

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الرئيس اللبناني ميشال عونعون: لبنان بات غير قادر على تحمّل تداعيات اللاجئين السوريين دبي - بواسطة محمد فارس © / Dalati Nohra الرئيس اللبناني ميشال عونعون: لبنان بات غير قادر على تحمّل تداعيات اللاجئين السوريين

قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في قصر الرئاسة ببيروت، الأربعاء، إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تداعيات اللجوء السوري.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية، نشرته الوكالة الرسمية، عن عون قوله، إن بلاده "لم تعد قادرة على تحمّل تداعيات النزوح السوري على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والحياة اليومية".

وأضاف: "بتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا".

وتابع: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للقبول بتحمل تداعيات وجود اللاجئين، ولا بد من العمل جديا لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها أن تستعيد سكانها".

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وأشار عون إلى أن بلاده "لم ترفض لأسباب إنسانية، خلال سنوات الحرب السورية، أي نازح من هذا البلد، أما اليوم، فلم تعد هناك حاجة لأن سوريا بدأت تستعيد أمنها واستقرارها باستثناء جيوب صغيرة".

هذا وجدد الرئيس اللبناني دعوته للأمم المتحدة والدول المانحة، إلى تقديم المساعدات للسوريين العائدين إلى بلادهم، لافتا إلى أن "أكثر من 172 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، ولم يصلنا أي تقرير يشير إلى مضايقتهم أو ممارسات غير إنسانية بحقهم".

المصدر:  الوكالة اللبنانية الرسمية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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