شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : البشير يعين أحمد هارون مساعداً له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان للرئاسة السودانية اليوم الخميس إن الرئيس عمر البشير عين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية مساعدا له.
وبعد أن واجه البشير احتجاجات على حكمه لأكثر من ثلاثة أشهر، نقل قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم لهارون في أوائل هذا الشهر.
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