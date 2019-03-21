شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى يبحث مع نظيره الصينى التعاون الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى اليوم الخميس، مع مستشار الدولة وزير الدفاع الوطنى للصين (وى فنج خه) مجالات التعاون القائمة بين البلدين فى الجوانب الدفاعية، وسعى البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث فى المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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