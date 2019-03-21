بالفيديو... مقتل العشرات إثر انقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه جرى انتشال 45 جثة، مشيرا إلى أن "العبارة كان على متنها العشرات من المواطنين أغلبهم عوائل وأطفال".
ولفت إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن عدد الأشخاص على متن العبارة كان أكثر من العدد المخصص، وهذا هو السبب الأول لانقلابها، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد للموصل".
وتابع المصدر في حديثه لسبوتنيك أن "عمليات الإنقاذ مستمرة والدفاع المدني يواجه صعوبات في السيطرة على الوضع لكون الأعداد كبيرة".
ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبارة تستوعب 50 شخصا وعندما وصلت للعمق انقلبت بالكامل".
وقال مصدر أمني آخر للسومرية إن فرق الدفاع المدني والغواصين وقوى أمنية خرى تمكنت من إنقاذ 30 شخصا بينهم أطفال ونساء بعد أن سقطوا في المياه". وأضاف أن "مفارز الغواصين تباشر عملها".
فيما نقلت وكالة "روداو" الكردية، عن مصدر قوله إن "أكثر من 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال غرقوا على متن العبارة"، مضيفا أنه "تم انتشال عدد من الأشخاص" ، مبينا أن "الشرطة النهرية لا تزال تحاول إنقاذهم".
وكانت دائرة الموارد المائية في العراق، حذرت أمس الأربعاء، من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد الموصل، لكن إدارة الجزيرة السياحية لم تلتزم بالتعليمات، بحسب الوكالة.
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