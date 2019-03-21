أمر طوارئ... الرئيس السوداني يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها"

© Sputnik . Дмитрий Астахов أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمرا يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها". وحسب "رويترز" قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم الخميس إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر أمر طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها". وأضاف البيان أن الافراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي. ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.

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